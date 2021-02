Pfizer și BioNTech studiază administrarea unei a treia doze a vaccinului lor anti-Covid

Cele două companii au afirmat joi că au început un studiu de mici dimensiuni pentru a vedea dacă o a treia doză a vaccinului anti-Covid dezvoltat de acestea va crește eficacitatea sa împotriva noilor variante ale coronavirusului precum cea depistată inițial în Africa de Sud.Abordarea acestora diferă de cea a Moderna care a anunțat miercuri că a dezvoltat un nou vaccin care să vizeze varianta sud-africană și că a livrat deja doze guvernului Statelor Unite pentru a fi testate pe oameni.Pfizer și BioNTech au afirmat la rândul lor că se află în discuții cu autoritățile de reglementare din SUA și Europa pentru a studia o versiune modificată a vaccinului lor proiectată să protejeze împotriva variantei descoperite în Africa de Sud.„Luăm mai mulți pași pentru a acționa decisiv și pentru a fi pregătiți în cazul în care noua tulpină devine rezistentă în fața protecției oferite de vaccin”, a afirmat într-un comunicat Albert Bourla, CEO-ul Pfizer.Atât vaccinul Pfizer-BioNTech cât și cel dezvoltat de Moderna au părut să genereze un răspuns imunitar mai slab la tulpina descoperită în Africa de Sud, la fel ca alte vaccinuri aflate în stadii avansate de dezvoltare.Vaccinul Pfizer-BioNTech a fost autorizat pentru prima dată în Statele Unite după ce un studiu global la care au participat 44.000 de persoane a găsit că acesta are o eficacitate de 95% în a proteja împotriva cazurilor simptomatice de COVID-19.Cercetătorii celor două companii vor să analizeze în noul studiu dacă administrarea unei a treia doze unui număr de 144 de persoane care au participat la studiile inițale și au fost vaccinate în cadrul acestora va îmbunătăți eficacitatea împotriva noilor tulpini.Cele două companii nu au precizat deocamdată când se așteaptă să aibă rezultatele noului studiu despre care Pfizer a declarat anterior că este în stadiul de proiect.Șeful departamentului de cercetare/dezvoltare al Pfizer a afirmat în cadrul unei videoconferințe privind rezultatele financiare ale companiei care a avut loc în cursul acestei luni că rezultatele unui asemenea studiu ar putea fi disponibile la începutul verii.Rezultate de laborator publicate în luna februarie în New England Journal of Medicine au arătat că deși vaccinul Pfizer-BioNTech a protejat împotriva variantei sud-africane a coronavirusului, acestea au înregistrat o scădere cu două treimi a anticorpilor de neutralizare împotriva mutațiilor variantei comparativ cu forma mai comună a virusului.Rezultatele sugerează că vaccinul ar putea să nu fie la fel de eficace împotriva acestei variante însă experții în vaccinare afirmă că o asemenea concluzie este greu de tras doar pe baza rezultatelor testelor de laborator.