Simona Halep s-a vaccinat contra Covid-19. Ce produs i s-a administrat jucătoarei

Potrivit reglementărilor în vigoare, în etapa a doua a campaniei de vaccinare intră și sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificaţi individual la jocurile olimpice, precum şi stafful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi.

”Îmi doream să mă vaccinez. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine”, a spus Halep în prima apariție publică după Australian Open.”Sper ca tot mai mulți oameni să se vaccineze. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să mă protejez”, a declarat jucătoareaÎntrebată ce vaccin i s-a administrat, ea a precizat că a fost vorba de prima doză a produsului Pfizer / BioNtech.”Fiecare decide pentru el, dar sfatul meu este să-l facem și de aceea am venit astăzi aici”, a mai spus Simona.Simona Halep a fost infectată cu coronavirus în toamna anului trecut, iar pe 9 noiembrie 2020 a anunțat că a scăpat de virus. Ea a declarat încă din primele zile ale acestui an că sigur o să se vaccineze, atunci când va fi posibil.