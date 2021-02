Science Report: Persoanele vaccinate mai pot transmite coronavirusul?

Experimentele pe animale oferă indicii. Notabil, un studiu al vaccinului Covid Moderna pe maimuțe a arătat că va reduce transmiterea virusului, dacă nu o va preveni chiar cu totul. Se colectează date și după distribuirea vaccinurilor pe plan global

Date inițiale din UK, prima țară occidentală care a utilizat vaccinuri Covid, arată că inocularea cu Pfizer BioNTech reduce riscul de infectare cu 70% după prima doză și cu 85% după a doua, conform Public Health England.

O analiză din Israel, țara care a inoculat cel mai mare procentaj din populație, arată că același vaccin elimină riscul de infectare în proporție de 89%, deși unii oameni de știință spun că metodologia de raportare a supraestimat efectele.

Alte date din israel spun că vaccinul Pfizer-BioNTech poate reduce transmiterea chiar dacă nu protejează împotriva infecției. Se estimează că cei testați pozitiv după vaccinare au o încărcătură virală de la 1,6 la 20 de ori mai mică decât cei nevaccinați. Un alt studiu a constatat că vaccinul reduce de patru ori încărcătura virală.

În vreme ce vaccinurile oferă o asigurare considerabilă împotriva îmbolnăvirii cu Covid- 19, afecțiune uneori fatală, până în prezent nu există și una similară că oamenii nu se vor îmbolnăvi fără să știe și nu vor transmite potențial boala unor persoane care nu sunt imune. Cei care sunt infectați, dar nu dezvoltă simptome, sunt responsabili de 24% din transmiteri, după cum arată un studiu. Cu cât circulă mai mult, Sars-Cov-2 are mai multe oportunități să sufere mutații care-i vor spori capacitatea de transmitere, îmbolnăvire și ucidere de oameni, eliberându-se de imunitatea oferită de vaccinurile actuale sau de îmbolnăviri precedente. Au și apărut variante de virus care par a fi și mai periculoase. De asemenea, vaccinările în scopul obținerii imunizării de turmă, când o întreagă comunitate este protejată deși nu toți membrii ei au fost imunizați, cere vaccinurilor să prevină transmiterea.Unele o fac, altele – nu. Standardul de aur în vaccinologie este oprirea atât a infecțiilor, cât și a bolii – oferind așa-numita imunitate sterilizantă. Dar nu este atinsă întotdeauna. Vaccinul pentru pojar o asigură; nu și cel pentru hepatita B.Nu neapărat. În măsura în care un vaccin previne infecțiile, va preveni și transmiterea în continuare. Dar o poate face pe a doua fără a o face pe prima. Din moment ce Sars-Cov-2 se răspândește prin particule din respirația din gâtul și nasul unei persoane infectate, un vaccin care reduce durata infecției, cantitatea de virusuri din căile respiratorii, sau de câte ori tușește o persoană infectată, poate reduce șansele de transmitere la alții.Studiile de testare a vaccinurilor n-au urmărit să răspundă mai întâi la această întrebare. Au fost mai degrabă destinate să dea soluția pentru problema mult mai urgentă dacă previn îmbolnăvirile și astfel copleșirea sistemelor medicale. Pentru a răspunde la această întrebare, cercetătorii au administrat unui grup de voluntari vaccinul, iar altuia de aceeași mărime doar placebo. După ce numărul total de voluntari cu simptome confirmate de Covid a atins un nivel prestabilit, s-au comparat numerele de îmbolnăviri din fiecare grup pentru a vedea dacă cei vaccinați au fost semnificativ mai protejați decât cei care au primit placebo. În grupurile în care vaccinurile au dat rezultate au fost cu 50% până la 95% mai puține cazuri, valori la care se referă indicii de eficacitate ai vaccinurilor.Este mai complicat de făcut, deoarece singurul mod este de a testa cu regularitate voluntarii care pot fi în numere de zeci de mii într-un test de eficacitate. Totuși, chiar asta fac peste 20 de studii asupra vacinurilor care previn boala.Rezultatele de până acum sunt preliminare. Cele mai cuprinzătoare date publicate sunt despre vaccinul produs de AstraZeneca Plc. Într-un studiu din UK, voluntarii sunt controlați de infecții cu Sars-Cov-2 prin autotestări cu tampoane de prelevare din nas și din gât. Conform rezultatelor din 7 decembrie, după o singură doză, grupul care primise vaccin a avut cu 67% mai puține tampoane pozitive decât grupul cu placebo, sugerând că vaccinul a prevenit și infectările, și boala. Anterior raportase rezultate similare și Moderna Inc, pentru cei care primiseră o singură doză de vaccin în noiembrie.Pe măsură ce vaccinările devin tot mai larg răspândite, cercetătorii vor fi capabili să discearnă efectul asupra infectării și transmiterii, chiar dacă este dificil de distins impactul inoculărilor de cel al măsurilor ca izolarea și purtatul măștilor. Completarea studiilor privind infecțiile asimptomatice va aduce informații suplimentare. Două studii clinice sunt așteptate să se încheie în aprilie. Totuși, unul este de la Sinovac Biotech Ltd din China, care a raportat o eficacitate de numai 50% în combaterea bolii. Celălalt testează serul de la Gamaleya Research Institute din Rusia cu eficacitate de 92% în teste clinice, dar este un studiu mic. Septembrie va aduce finalurile unor studii de amploare cu vaccinuri de înaltă eficacitate. Rezultatele pentru serurile care s-au dovedit a fi cele mai eficace în prevenirea bolii (95%), de la Moderna și PfizerBioNTech, nu sunt așteptate înainte de octombrie 2022, respectiv ianuarie 2023.