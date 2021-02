Valeriu Gheorghiţă, despre tulpina din Africa de Sud: Nu anticipăm că va fi o tulpină care se va extinde rapid, cum se întâmplă cu cea din Marea Britanie, care are un avantaj replicativ important

„În contextul în care se vorbeşte despre noi variante virale, care unele se asociază cu o scădere a eficacităţii vaccinului, cum se întâmplă la tulpina din Africa de Sud, aici este important să înţelegem că, odată ce ne vaccinăm cât mai multe persoane, reducem numărul de îmbolnăviri şi, implicit, reducem probabilitatea ca acest virus să acumuleze noi mutaţii care pot, la un moment dat să devină, pe de o parte să fie mutaţii care cresc contagiozitatea, cum se întâmplă cu tulpina din Marea Britanie, pe de altă parte pot să fie tulpini care îi oferă virulenţă mai crescută, adică o agresivitate mai mare virusului. Ceea ce ne deranjează în mod deosebit, pot să apară mutaţii care scad considerabil eficacitatea vaccinului”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă duminică seară, la Antena 3, potrivit News.ro Valeriu Gheorghiţă a vorbit şi despre eficacitatea vaccinului faţă de noile tulpini ale virusului.„Aş putea să spun că vaccinurile de la Pfizer şi Moderna au o eficacitate într-adevăr mai redusă dar încă îşi păstrează eficacitatea şi datele arată că protejează foarte bine faţă de formele severe de boală, or acest lucru este importat din punctul de vedere al riscului individual. Şi un alt lucru important este legat de faptul că această tulpină B1-135 din Africa de Sud totuşi nu pare să aibă un avantaj replicativ foarte mare, deci nu anticipăm că va fi o tulpină care se va extinde rapid, cum se întâmplă cu tulpina din Marea Britanie, care are un avantaj replicativ important, dar din fericire nu are mutaţii care să reducă eficacitatea vaccinului”.El a explicat că, în privinţa vaccinului AstraZeneca, nu s-a putut ”calcula eficacitatea” în ceea ce priveşte persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, din cauză că numărul persoanelor înrolate în studiile clinice a fost prea mic, acesta fiind motivul pentru care autorităţile din România au decis ca el să nu fie inoculat persoanelor peste această vârstă.Întrebat care ser este mai bun, Gheorghiţă a răspuns: „Toate sunt la fel de bune”. El a explicat că toate cele trei seruri îndeplinesc criteriile de siguranţă, de calitate şi eficacitate.El a precizat că în prezent companiile care produc vaccinuri iau în calcul adaptarea la noile tulpini care apar. Gheorghiţă a menţionat că SARS-CoV-2 este un virus care nu acumulează mutaţii frecvent şi că nu se anticipează că în perioada următoare vor apărea noi variante virale care să scape eficacităţii vaccinului.