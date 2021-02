Secretarul de stat Andreea Moldovan despre tulpina britanică: Ne gândim că e foarte posibil să apară un val trei şi la noi

Medicul Andreea Moldovan anunţă că autorităţile poartă discuţii şi pun la punct un plan pentru a se putea „replia foarte repede” în cazul unei creşteri a numărului de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în condiţiile apariţiei de noi tulpini, cu o contagiozitate mai ridicată.„Tulpina din Marea Britanie are câteva particularităţi. În principal cea care vizează copiii, având o rată mai mare de transmitere şi de contagiozitate la această grupă de persoane, deci automat deja avem un plus de grijă din punctul acesta de vedere. De asemenea, rapiditatea cu care ea se extinde în toate celelalte ţări ar trebui să ne dea şi nouă de gândit. Avem plan de rezervă pentru această creştere, pentru că ne gândim că e foarte posibil să apară şi un val trei şi la noi”, a declarat Andreea Moldovan, duminică după-amiază, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii cataloghează drept „incredibilă” atitudinea persoanelor care organizează şi acceptă să fie prezente la evenimente private cu un număr mare de participanţi şi unde nu se respectă regulile de prevenire a răspândirii virusului.„Ar fi fost de aşteptat ca într-un an de zile de pandemie în care au fost mulţi oameni care s-au îmbolnăvit şi, din păcate, sunt oameni care au murit, să fim mai înţelepţi. Problema este, în egală măsură, şi a celor care organizează astfel de întâlniri şi petreceri, dar şi a celor care acceptă să participe acolo”, a mai afirmat Andreea Moldovan.