Rusia a aprobat al treilea vaccin contra Covid-19 / CoviVac este primul vaccin cu ”virion întreg” autorizat în lume - UPDATE

Primele 120.000 de doze cu eticheta CoviVac, produse de Centrul Șumakov din Sankt Petersburg, vor fi livrate pentru utilizare în Rusia în luna martie, a adăugat acesta.Spre deosebire de vaccinul Sputnik V, ce folosește un virus de răceală inofensiv pentru a păcăli organismul să producă anticorpi, vaccinul CoviVac este unul cu ”virion întreg”.Acest lucru înseamnă că este făcut cu coronavirus inactivat sau lăsat fără capacitatea de a se înmulți. ”Vaccinul pe care l-am dezvoltat… reflectă întreaga istorie a științei vaccinurilor, rusească și globală”, a spus sâmbătă directorul centrului Șumakov, Aidar Ishmukhametov.Avantajul, potrivit virusologului Alexander Chepumov, este că vaccinul CoviVac include toate elementele virusului, creând un răspuns imun mai larg, cu mai multe șanse de a proteja împotriva oricărei tulpini.La nivel global, doar alt vaccin-candidat mai folosește abordarea cu ”viron întreg” – Covaxin, dezvoltat de Bharat Biotech din India. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India a subliniat că abilitatea vaccinului de a produce răspuns la întreg virusul, nu doar la proteina ”spike”, îl poate face mai eficient contra mutațiilor.Vaccinul rusesc CoviVac este administrat în două doze, la 14 zile distanță, și poate fi transportat la temperaturi de frigider normal (între 2 și 8 grade Celsius).Potrivit vicepremierului Tatiana Golikova, Rusia va produce 88 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus în prima jumătate a acestui an, din care 83 de milioane de doze de Sputnik V.Aceasta a declarat, tot la televiziunea de stat, că țara ei a produs până acum 7,9 milioane de doze, iar cifra va crește până la 30,5 milioane până la finele primului trimestru.Rusia are o populație de aproape 150 de milioane, ceea ce înseamnă că, pentru vaccinarea populației adulte are nevoie de peste 200 de milioane de doze.În plus, doze de vaccin Sputnik V au fost deja livrate în străinătate, iar în decembrie deja Rusia avea comenzi de peste 1,2 miliarde de doze de la peste 50 de țări.Pe de altă parte, au fost încheiate acorduri de fabricare a Sputnik V în străinătate, printre care Dr. Reddy's Laboratories din India, care urmează să fabrice 100 de milioane de doze.