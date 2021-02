Rusia a aprobat al treilea vaccin contra Covid-19 / Câte doze va produce din toate vaccinurile sale până la jumătatea anului

Primele 120.000 de doze cu eticheta CoviVac, produse de Centrul Șumakov din Sankt Petersburd, vor fi livrate pentru utilizare în Rusia în luna martie, a adăugat acesta.Potrivit vicepremierului Tatiana Golikova, Rusia va produce 88 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus în prima jumătate a acestui an, din care 83 de milioane de doze de Sputnik V.Aceasta a declarat, tot la televiziunea de stat, că țara ei a produs până acum 7,9 milioane de doze, iar cifra va crește până la 30,5 milioane până la finele primului trimestru.Rusia are o populație de aproape 150 de milioane, ceea ce înseamnă că, pentru vaccinarea populației adulte are nevoie de peste 200 de milioane de doze.În plus, doze de vaccin Sputnik V au fost deja livrate în străinătate, iar în decembrie deja Rusia avea comenzi de peste 1,2 miliarde de doze de la peste 50 de țări.Pe de altă parte, au fost încheiate acorduri de fabricare a Sputnik V în străinătate, printre care Dr. Reddy's Laboratories din India, care urmează să fabrice 100 de milioane de doze.