​Scăderea spectaculoasă a cazurilor de coronavirus în India lasă experții perplecși

Această evoluție nu poate fi atribuită vaccinurilor, în condițiile în care India a început vaccinarea în ianuarie. Dar, pe măsură ce tot mai mulți oameni se vor vaccina, imaginea de ansamblu ar putea arăta și mai bine, deși experții sunt acum îngrijorați de noile variante identificate în mai multe țări și care par să fie mai contagioase.







Imunitatea de turmă?







Urban vs rural



“Dacă virusul COVID poate fi ținut sub control în nas și în gât, înainte de a ajunge la plămâni, nu devine atât de grav. Imunitatea înnăscută funcționează la acest nivel, încercând să reducă infecția virală și să o împiedice să ajungă la plămâni,” spune Jameel, de la Ashoka University.







Amenințarea noilor tulpini de coronavirus



Dar infecțiile au început să scadă în septembrie și acum țara raportează doar circa 11.000 de cazuri pe zi, față de un vârf de aproape 100.000, lăsând oamenii de știință perplecși.Aceștia au sugerat mai multe posibile explicații pentru reducerea bruscă a numărului de infecții - observată în aproape toate regiunile - inclusiv aceea că în anumite zone s-ar fi putut atinge imunitatea de turmă sau că indienii ar putea beneficia de o formă de protecție preexistentă față de virus.Guvernul indian atribuie parțial această evoluție prin purtatul măștilor, dar experții au observat că reducerea cazurilor de infectări este uniform inclusiv în zonele în care nu se respectă această obligativitate.„Dacă nu știi motivul poți, fără să îți dai seama, să faci lucruri care pot conduce la un puseu,” spune Dr. Shahid Jameel, virusolog la Ashoka University.India, ca multe alte țări, întâmpină probleme în detectarea numărului exact de infectări. Dar, în ultimele săptămâni, s-a redus masiv presiunea pe spitale, ceea ce reprezintă un indicator clar că răspândirea virusului încetinește. Atunci când numărul de cazuri a depășit 9 milioane, în noiembrie, cifrele oficiale arătau că aproape 90% din paturile cu ventilatoare de la terapie intensivă erau ocupate în New Delhi. Joia trecută, doar 16% din aceste paturi erau ocupate.Printre posibilele explicații pentru reducerea spectaculoasă a numărului de noi infecții este avansată posibilitatea ca în unele zone să fi fost atinsă imunitatea de turmă - pragul de la care un număr suficient de oameni au dezvoltat deja o imunitate față de coronavirus, stopând astfel multiplicarea sa, spune Vineeta Bal, expert în sistemul imunitar la National Institute of Immunology din India.Însă, chiar dacă imunitatea de turmă ar putea fi responsabilă pentru declinul de cazuri în unele zone, populația ca ansamblu rămâne vulnerabilă, astfel încât sunt necesare în continuare măsuri de precauție, avertizează experții.Acest lucru este cu atât mai valabil cu cât noi studii arată că oamenii care s-au infectat cu o formă a virusului s-ar putea reinfecta cu o nouă tulpină. Bal a exemplificat cu un studiu recent din Manaus, Brazilia, care estima că peste 75% din populația orașului avea anticorpi în octombrie, înainte ca numărul de infectări să crească iar, în ianuarie.“Nu cred că cineva are răspunsul final,” spune ea.Un studiu la nivel națională arăta că în India circa 270 de milioane de oameni, respectiv unul din cinci indieni, fuseseră infectați cu virusul înainte de începerea vaccinărilor - mult sub rata de 70% despre care experții speră că reprezintă imunitatea de turmă.“Mesajul este că o mare parte a populației rămâne vulnerabilă,” spune Dr. Balram Bhargava, directorul Indian Council of Medical Research.Dar studiul oferă unele date care ar putea explica de ce scade numărul de noi infectări. Astfel, mai mulți oameni au fost infectați în orașe față de sate, iar virusul circulă mai încet în zona rurală.“Zonele rurale au o densitate de populație mult mai mică, oamenii lucrează în aer liber iar casele sunt mult mai ventilate,” arată Dr. K. Srinath Reddy, președintele Public Health Foundation din India.Dacă unele zone urbane se apropie de imunitatea de turmă iar circulația virusului este încetinită de purtatul măștilor și de distanțarea fizică, atunci este posibil ca circulația redusă a virusului în zonele rurale să explice reducerea numărului de cazuri, sugerează Reddy.O altă posibilitate este faptul că mulți locuitori sunt expuși unei varietăți de boli în timpul vieții lor - holera, tifosul sau tuberculoza sunt răspândite - iar această expunere poate ajuta corpul să dezvolte un răspuns imunitar inițial mult mai solid în fața unui nou virus.În ciuda acestor vești bune, noile tulpini de coronavirus reprezintă o altă amenințare în fața speranțelor de a controla pandemia. Cercetătorii au identificat mai multe variante în India, inclusiv unele care ar putea provoca noi infectări ale persoanelor expuse deja la o versiune anterioară a virusului.Experții analizează în prezent dacă noile tulpini ar putea fi responsabile pentru creșterea numărului de cazuri în statul sudic Kerala, considerat până în prezent un model în gestionarea epidemiei. Kerala este responsabilă acum pentru aproape jumătate din numărul total de cazuri de COVID-19 detectate în India. Unele studii sugerează că o versiune mai contagioasă ar putea fi vinovată și în prezent se depun eforturi pentru segmentarea genomului său.În condițiile în care motivele scăderii rapide a numărului de cazuri rămân neclare, experții sunt acum îngrijorați că oamenii ar putea lăsa garda jos. Mari zone ale Indiei au revenit la viața normală și în multe orașe piețele sunt pline, drumurile aglomerate și restaurantele aproape pline.“Cu reducerea numărului de cazuri, simt că partea cea mai rea a COVID s-a terminat,” spune M. B. Ravikumar, un arhitect care a fost internat cu coronavirus anul trecut. “Și că toți putem respira ușurați.”Jishnu Das, expert la Georgetown University, îndeamnă însă la precauție: “Nu știm nu va reveni după trei sau patru luni”.