Cine ar trebui să primească vaccinul Johnson & Johnson în loc de vaccinurile ARNm? Avantaje și dezavantaje

Se consideră că toate cele trei vaccinuri sunt 100% eficiente în prevenirea spitalizării și a deceselor legate de COVID-19.







Dar, în timp ce aplicarea a două injecții Moderna și Pfizer pare, pe hârtie, a fi mai eficientă, vaccinul Johnson & Johnson are un avantaj, deoarece nu necesită o nouă doză și poate fi păstrat la temperaturi obișnuite în frigider luni de zile, a spus dr. Peter Gulick, profesor de medicină și expert în boli infecțioase la Michigan State University College of Osteopathic Medicine.



Acest lucru ar putea ajuta la vaccinarea mai multor persoane, în special pentru cei care nu se pot întoarce pentru a doua injecție, precum și în zonele în care accesul este o problemă, a spus el.



Cerințele de stocare mai puțin stricte ale dozelor Johnson & Johnson ar putea fi un avantaj în zonele rurale, a spus Gulick. „Pot fi puse într-un frigider și depozitate acolo, în timp ce Moderna, și cu siguranță Pfizer, au nevoie de temperaturi mult mai scăzute pentru a-și menține vaccinul viabil”, a spus Gulick pentru Live Science. „Faptul că puteți păstra cu ușurință [vaccinul Johnson & Johnson] în cabinetul unui medic, farmacie etc., l-ar putea face mai accesibil”.







Compania farmaceutică americană Johnson & Johnson a cerut în mod oficial Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) autorizarea vaccinului

anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta pentru administrare în Uniunea Europeană.



„EMA a primit astăzi cererea de autorizare condiționată a vaccinului anti-COVID-19 al Janssen (n.r. numele folosit pe piața europeană de Johnson & Johnson). EMA va desfășura o evaluare științifică amănunțită într-un program accelerat pe baza căruia vom acorda autorizarea condiționată de piață”, a anunțat autoritatea de reglementare pe Twitter.



Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat anunțul pe Twitter, afirmând că executivul UE este pregătit să autorizeze administrarea vaccinului de îndată ce EMA oferă o evaluare științifică pozitivă.

Răspunsul scurt este că ar trebui să obțineți orice vaccin vi se oferă, au declarat experții pentru Live Science. Dar există mai multe motive pentru care unele ar putea funcționa mai bine pentru diferite populații.Vaccinul Johnson & Johnson a avut o eficacitate de 66% în reducerea cazurilor severe și moderate de COVID-19, care includ fie două simptome ușoare, fie un simptom mai grav, cum ar fi nivelurile scăzute de oxigen din sânge sau creșterea frecvenței respiratorii, a raportat anterior Live Science.Cu alte cuvinte, persoanele vaccinate cu vaccinul J&J au fost de trei ori mai puțin susceptibile de a dezvolta un caz ușor sau moderat de COVID-19 în comparație cu participanții care au primit un placebo.Între timp, vaccinul Pfizer / BioNTech a avut 95% eficacitate, iar vaccinul Moderna a avut 94% eficacitate în prevenirea COVID-19 simptomatică, ceea ce înseamnă orice test pozitiv cu chiar și un singur simptom, oricât de ușor ar fi.