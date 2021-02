Livrările de vaccinuri contra Covid-19 în UE: Bruxellesul negociază cu Moderna dublarea numărului de doze furnizate / AstraZeneca propune aducerea de vaccinuri din afara Europei

Uniunea Europeană și-a fixat obiectivul de a vaccina 70% din populația adultă până la sfârșitul verii, dar are probleme în a-și asigura dozele promise de companiile farmaceutice.Acum încearcă să-și extindă stocul total virtual de vaccinuri, ce deja a ajuns la aproape 2,3 miliarde de doze de la șase producători farma, în condițiile în care are o populație de circa 450 de milioane de oameni.UE negociază cu Moderna un nou contract de furnizare ce ar putea aproape dubla numărul de vaccinuri împotriva noului coronavirus de la compania biotech americană, au dezvăluit Reuters doi oficiali UE implicați în discuții.Potrivit acordului negociat acum, blocul comunitar își va asigura alte 150 de milioane de doze de la Moderna, în condițiile în care 160 de milioane au fost deja rezervate, iar livrarea lor a început luna trecută.Una dintre cele două surse Reuters a spus că unele doze din noul acord ar putea veni începând din luna iunie. A doua sursă a fost mai precaută, invocând dificultățile pe care Moderna le are în livrarea celor doar 10 milioane de doze aferente primului trimestru din 2021.Numărul vaccinurilor ar putea, însă, crește, dacă se mărește numărul de doze din fiolele Moderna. Compania a refuzat să dea declarații pe tema negocierilor cu UE, dar a precizat că discută cu autorități de reglementare din mai multe țări privind posibilitatea de majorarea a numărului de doze din fiecare fiolă de la 10 la 15.Pe de altă parte, oficiali din Bruxelles și directori AstraZeneca au discutat vineri reducerile anunțate de producătorul anglo-suedez luna trecută din cauza unor probleme de producție.Astfel, AstraZeneca a spus că până în martie va livra doar 31 de milioane de doze, în loc de 80 de milioane, cât se convenise inițial. Pusă sub presiune de liderii UE, AstraZeneca s-a oferit ulterior să aducă 40 de milioane de doze în primul trimestru.UE și AstraZeneca țin acum întruniri săptămânale pentru a găsi căi de creștere rapidă a producției.Vineri, șefii AstraZeneca le-au spus oficialilor UE că, pentru a accelera furnizările, ar putea aduce unele doze fabricate în afara Europei, potrivit surselor UE. Unul dintre furnizori ar putea fi Serum Institute din India, cel mai mare producător de vaccinuri din lume.