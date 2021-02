OMS acordă aprobarea de urgență pentru vaccinul anti-Covid al AstraZeneca

Această procedură ajută țările care nu au mijloacele de a determina singure eficacitatea și siguranța unui medicament să aibă acces mai rapid la terapii și permite dispozitivului Covax, configurat pentru a asigura accesul echitabil la vaccin, să înceapă distribuția.Vaccinul AstraZeneca reprezintă marea majoritate a celor 337,2 milioane de doze de vaccin pe care dispozitivul Covax, condus de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Alianța pentru vaccinuri (Gavi) și Coaliția pentru inovații în pregătirea pentru epidemii (Cepi), intenționează să le distribuie în prima jumătate a acestui an.Aceste doze pentru Covax sunt fabricate în Coreea de Sud și India de către Serum Institute of India (SII). Aprobarea privește aceste două versiuni, potrivit unui comunicat al agenției ONU.Săptămâna trecută, vaccinul a fost deja recomandat de comitetul de experți în vaccinuri al OMS pentru oricine are peste 18 ani, inclusiv în țările în care circulă variante mai contagioase.Cu toate acestea, vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford (Regatul Unit) și de gigantul farmaceutic a cunoscut eșecuri și îndoieli cu privire la eficacitatea acestuia pentru cei peste 65 de ani și în fața variantei virusului care dă Covid-19, detectată inițial în Sud Africa, dar acum prezentă în multe țări.Pentru OMS și experții săi, acest vaccin se potrivește perfect proiectului de lege pentru prioritatea momentului: limitarea severității și mortalității unei pandemii care a luat viața a 2,4 milioane de oameni în puțin peste un an de zile.