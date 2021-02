Românii folosesc de peste două ori mai mult săpun și dezinfectant decât înainte de pandemie

Studiul arată că folosim săpunul și igienizantul de mâini de două ori mai mult decât înainte de pandemie.Potrivit studiului, frecvența utilizării dezinfectanților pentru igienizarea mâinilor a crescut cu 110% în timpul pandemiei, iar 67% dintre respondenți au declarat că vor continua să-l folosească și după pandemie.În același timp, ne spălăm pe mâini cu diferite tipuri de săpun de mai mult de 8 ori pe zi, dublu față de perioada de dinainte de pandemie. Ne spălăm pe mâini pentru o durată de 16,7 secunde în medie, totuși, sub cele 20 de secunde recomandate de specialiști."Anul 2020 a schimbat probabil pentru totdeauna lumea în care trăim. Am devenit mult mai preocupați de sănătate și ne-am schimbat multe dintre obiceiuri. Igiena corectă a mâinilor rămâne extrem de importantă pentru prevenirea îmbolnăvirilor", afirmă Monica Tamaș, director de marketing al Unilever South Central Europe, compania care a comandat studiul privind comportamentul și obiceiurile românilor în ceea ce privește igiena mâinilor.Studiul Comportamentul românilor în ceea ce privește igiena mâinilor a fost realizat de platforma Ipsos.Digital, pe un eșantion de 800 respondenți, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, și are o marjă de eroare de +/- 3,5%