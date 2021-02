Coronavirus: Cehia a înregistrat în 2020 o mortalitate în exces fără precedent

Anul trecut, peste 129.000 de persoane au murit în ţară. Adică cu aproape 17.000 mai mult decât anul anterior, a anunţat agenţia naţională de statistică, marţi, la Praga.''O astfel de schimbare izbitoare de la un an la altul are caracter excepţional în istoria noastră din 1950'', a declarat şeful agenţiei, Marek Rojicek.Oficiali de la Ministerul Sănătăţii au raportat 11.872 de decese cauzate de COVID-19. Experţi suspectează că numărul cazurilor neraportate este mult mai mare.Cifrele au avut un impact negativ asupra speranţei medii de viaţă în ţara cu 10,7 milioane de locuitori, cu o scădere de 0,7 ani pentru femei şi un an pentru bărbaţi. O fetiţă născută în Republica Cehă anul trecut ar putea trăi 81,4 ani. Pentru băieţi, speranţa este de 75,3 ani.Consecinţele pandemiei au avut, de asemenea, un impact profund asupra economiei.Conform unor estimări preliminare, economia a înregistrat o scădere cu 5,6% comparativ cu anul precedent. Acesta este cel mai puternic declin de la destrămarea Cehoslovaciei, în 1993. Potrivit statisticienilor, principalul motiv a fost o scădere a consumului în gospodării.