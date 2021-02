Originea Covid-19: Ce poate descoperi cu adevărat în China echipa OMS?

„Întoarce-te în timp urmând dovezile”. Acesta este modul în care epidemiologul german Fabian Leendertz a rezumat munca pe care va trebui să o îndeplinească împreună cu colegii săi în Wuhan pentru a încerca să dezlege misterele privind originea SARS-CoV-2.Dar cum vor arăta aceste dovezi? Echipa de cercetători va avea cu adevărat acces la ele, devreme ce China a frânat puternic orice încercare de a investiga începuturile pandemiei Covid-19?Deşi comunicarea de la Beijing este blocată pe această temă, un prim pas a fost totuși făcut în această duminică. Experții de la Organizația Mondială a Sănătății, care au ajuns în China la mijlocul lunii ianuarie și apoi au fost plasați într-un hotel timp de două săptămâni, au vizitat o piață angro înainte de a ajunge la faimoasa piață de fructe de mare Huanan din Wuhan, primul focar cunoscut al epidemiei.Vizite „foarte importante”, subliniate pe Twitter Peter Daszak, zoolog și membru al misiunii. În iulie, doi experți ai OMS au fost autorizaţi să călătorească în China pentru a pregăti investigaţia, dar nu intrat în Wuhan.Sosirea acestor oameni de știință internaționali este extrem de sensibilă din punct de vedere politic pentru Beijing, acuzat că a întârziat să reacționeze la primele cazuri de Covid raportate la sfârșitul anului 2019. Prin urmare, duminică, cercetătorii au ajuns sub escortă și la distanță de presă în ambele piețe.Ei nu au răspuns la nicio întrebare venită din partea reporterilor, cărora serviciile de securitate le-au spus să plece. Doar unul dintre experți a făcut un semn de aprobare cu degetul mare, când un reporter l-a întrebat, de departe și strigând, dacă sunt mulțumiți de vizita lor.Piața Huanan, unde au fost vândute în special animale sălbatice vii, a fost curățată și a fost închisă din ianuarie 2020. „Este ca și cum ai efectua o anchetă a poliției la un an de la data comiterii faptei, cu o scenă murdară a crimei și martori reduşi la tăcere”, afirmă Serge Morand, biolog evoluționist la CNRS, citat de „La Croix”.Vizitarea acestui loc rămâne totuși „crucială pentru a permite echipelor noastre comune să înțeleagă epidemiologia Covidului, cum a început să se răspândească la sfârșitul anului 2019”, estimează, la rândul său, Peter Daszak, care a petrecut o oră la faţa locului.„Este foarte instructiv pentru noi să vedem configuraţia pieței și să vorbim cu personalul”, explică el.Mai degrabă optimist astăzi, omul de știință a avut inițial „îndoieli reale cu privire la scopul” anchetei OMS, având în vedere contextul politic. La începutul lunii ianuarie, China a putut să-și arate îngrijorarea de a vedea acești experți călcând pe pământul său: sosirea lor a fost amânată cu două săptămâni din cauza autorizațiilor pe care Beijingul nu le-a transmis la timp, nepermițându-le să obțină vize.Dar în cele două săptămâni de la Wuhan, zoologul a petrecut zile intense discutând pe Zoom ore întregi cu experți chinezi. Și îngrijorările lui s-au atenuat. „Am abordat toate chestiunile pe care le-am dorit, am întâlnit oamenii potriviți”, a declarat el, sâmbătă, cotidianului britanic „The Telegraph”.În aceeași zi, echipa OMS a fost dusă la spitalul Wuhan Jinyintan, primul care a primit pacienți cu ceea ce era atunci un virus misterios. „Prima vizită este extrem de importantă”, a scris Daszak pe Twitter, indicând că experții au „purtat o discuție deschisă” cu personalul medical cu privire la „detaliile activității lor”.Conversațiile cu oamenii de știință și cu medicii chinezi nu au fost cenzurate sau „monitorizate”, a declarat el mai târziu pentru „The Telegraph”. Și a adăugat: „Rămânem cu mintea complet deschisă cu privire la toate ipotezele posibile. Dar cred că, dacă vom continua așa cum am făcut astăzi, vom putea, la sfârșitul acestei misiuni, să reținem ipotezele care au cea mai mare pondere”.Un alt progres: OMS a confirmat că duzina de anchetatori ar merge la Institutul de Virologie Wuhan, care este echipat cu un laborator specializat în studiul coronavirusurilor.Această instituție face obiectul unor ipoteze, reluate în special de fostul președinte american Donald Trump, potrivit cărora virusul ar fi putut scăpa de aici înainte de a contamina planeta. O teorie care nu se bazează, deocamdată, pe nimic tangibil.Dar care este marja reală a delegației în această misiune? Studiul OMS se va baza, de asemenea, „pe informațiile existente și va crește eforturile curente sau existente”, a explicat instituția.Cât valorează aceste „informații existente”? Potrivit unei anchete efectuate de Associated Press, guvernul chinez monitorizează toate cercetările referitoare la originile coronavirusului și cere ca orice studiu să fie aprobat de un grup de lucru aflat sub autoritatea directă a președintelui Xi Jinping înainte de a fi publicat.În ciuda acestor vizite autorizate de Beijing, dr. Daszak a avertizat că este „foarte puțin probabil” ca echipa OMS „să descopere originile exacte” ale Covid-19.De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a încercat, vineri, să tempereze așteptările legate de această misiune. „Succesul într-o investigație a transmiterii de la animale la om nu se măsoară neapărat prin găsirea unei surse în timpul primei misiuni”, a avertizat Michael Ryan, directorul operațiunilor de urgență la OMS.„Rezultatele vor pune bazele pentru studii pe termen lung asupra gazdelor animale intermediare, originea virusului și modul în care şi-a făcut apariţia la populația umană”, a explicat OMS la jumătatea lunii ianuarie, argumentând că „această primă cercetare ar putea duce la lucrări similare în alte țări”.La rândul său, Beijingul rămâne aproape tăcut și minimizează domeniul de aplicare al misiunii specialiștilor străini: „Aceasta nu este o anchetă”, a declarat, vineri, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, refuzând că țara sa să fie arătată cu degetul. Din februarie 2020, regimul comunist a apărat ideea că virusul nu provine din Wuhan şi nici din China.