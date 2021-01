Angela Merkel a discutat cu Vladimir Putin despre posibilitatea unei colaborări privind un vaccin

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, că a discutat cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre posibilitatea colaborării pentru producerea în comun a unui vaccin anticoronavirus, potrivit Mediafax.

Întrebată, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate joi despre discuţia telefonică pe care a avut-o la începutul lunii ianuarie cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi dacă ar exista vreun interes pentru vaccinul rus anticoronavirus, Sputnik, Angela Merkel a răspuns: "Am discutat cu preşedintele Putin despre acest lucru. Se tot spune că Rusia are acest vaccin Sputnik V. Eu am spus dacă vrea să colaborăm - eu cred că, trecând peste toate disensiunile politice, care, da, în acest moment sunt majore, se poate colabora în timpul unei pandemii în domeniul umanitar -, există premisele ca un vaccin care să fie utilizat în Uniunea Europeană şi să fie produs în cooperare să primească aprobarea Agenţiei Europene a Medicamentului".

"Rusia s-a adresat acum Agenţiei Europene a Medicamentului. Eu m-am oferit ca Institutul Paul Ehrlich, institutul nostru, să poată oferi susţinere Rusiei, deoarece este posibil ca în procedura necesară la Agenţia Europeană a Medicamentului să nu coincidă în totalitate documentaţia. Eu cred că este un lucru bun. Dacă acest vaccin va primi aprobarea Agenţiei Europene a Medicamentului, am putea vorbi şi despre o producţie în comun (...)", a precizat Angela Merkel, potrivit site-ului Cancelariei Germaniei.