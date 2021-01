Bill Gates: Avem nevoie de încă 3.000 de medici infecționiști pentru a lupta cu următoarea pandemie

În toiul pandemiei Covid-19, sfatul lui Gates este același: „Trebuie să vedem toți ce am învățat în această epidemie, deoarece va mai veni una”, a spus el pentru CNN.Întrebat despre ce ar putea face mai bine noua administrație Biden ca să se pregătească de pandemie, Gates a subliniat că este nevoie de un grup global de experți în boli infecțioase, de mai multă testare și de mai bună comunicare cu publicul:„Avem nevoie de o echipă de experți, cam 3.000 în toată lumea, lucrând la boli infecțioase. Când sunt semne de pandemie, ei trebuie să se deplaseze cu tot bagajul de cunoștințe și să se ocupe de asta”. (Un studiu din 2018 arăta că erau 9.136 de medici infecționiști în Statele Unite).Pe lângă echipa mai bună, Gates a apreciat că o „urmărire mai bună”, ca testarea sporită, ar permite SUA să fie mai bine pregătite.O altă îmbunătățire ar fi „să se permită CDC (centrul de control al bolilor) sau experților să transmită mesajul către public, să nu se teamă de veștile rele, astfel încât oamenii să fie pregătiți. Este destul de limpede: vom fi mai deștepți data viitoare”.Gates a fost un critic pe față al răspunsului SUA la Covid-19, inclusiv purtatul măștilor, conducere defectuoasă și distribuire a vaccinului: „Guvernul federal a abdicat de la multe lucruri în timpul pandemiei”.Gates a mai spus că a și vorbit cu președintele ales Joe Biden despre „foaia de parcurs” pe care o vede pentru viitoarele crize de sănătate publică. „Cred că fundația noastră va fi parte din acest dialog ca să ne asigurăm că nu vom greși din nou”.Fundația „Bill and Melinda Gates” a donat 1,75 miliarde de dolari pentru combaterea globală a pandemiei. „Cât timp ne vom aminti cât de rău a fost”, Gates a spus că fundația este dornică să plătească „miliarde în fiecare an pentru a evita dezastre de trilioane de dolari”. ( CNBC