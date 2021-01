AstraZeneca a cerut Agenției Europene a Medicamentului aprobarea pentru vaccinul antiCovid. O decizie ar putea fi luată pe 29 ianuarie

Agenția a transmis că va analiza solicitarea în regim de urgență, iar o recomandarea ar putea fi emisă pe 29 ianuarie când are loc o ședință a comitetului An opinion on the conditional marketing agenției.Vor fi luate în calcul testările care au fost derulate în Marea Britanie, Brazilia și Africa de Sud, în baza datelor furnizate de compania producătoare care a pus la dispoziție și informații suplimentare cerute de autoritatea de reglementare europeană.