Infectați cu coronavirus primesc amenzi penale în Austria, pentru că au continuat să stea în locuință cu partenerii lor de viață

Politicianul Gerhard Köfer, de la partidul Team Kärnten, s-a arătat indignat de această abordare. Pentru el, de obicei, nu există o alternativă la șederea în apartamentul comun. El face apel la cei afectați să se opună și solicită efectuarea de statistici oficiale cu acest gen de cazuri.







Tehnicianul ortoped locuiește împreună cu partenera sa de viață, într-un apartament de 60 de metri pătrați din Weißbriach. La mijlocul lunii noiembrie, suspiciunea de coronavirus a fost confirmată la bărbat. El a trebuit să intre în carantină la domiciliu: „Când am obținut rezultatul pozitiv, am spus că locuiesc în apartament cu partenera mea. Aceasta a fost sunată și întrebată când a fost ultima dată în contact cu mine. Ea a răspuns ca în această dimineață, locuind împreună."Ulterior, li s-a trimis amendă penală, dar nimeni nu a fost vreodată la domiciliul lor pentru a verifica dacă respectă cerințele izolării, a mai relatat persoana în cauză.Pedernig a spus că, deși s-a conformat și a făcut totul bine și totuși a primit o amendă de 300 de euro, probabil că nu va mai indica persoane de contact, data viitoare. Partenera lui nu s-a infectat, ea a rămas sănătoasă. Ca persoană de contact din categoria 1, ea a păstrat, de asemenea, o distanță suficientă în micul apartament.Nu trebuie uitat că în familie se are adesea grijă de partenerii de viață bolnavi, atunci când aceștia au simptome. Cu toate acestea, acest lucru nu este luat în considerare din punct de vedere legal.La încălcarea interdicției de contact, amenda penală potrivit legii în vigoare austriece este de 300 de euro sau șase zile de închisoare. Un avocat din districtul Hermagor a preluat aceste cazuri în mod gratuit, deoarece este convins că pedepsele nu sunt legale.Mai multe persoane din landul austriac Kärnten au primit sancțiuni de la autoritățile regionale, deoarece, în ciuda infecției cu coronavirus, ele continuă să locuiască împreună cu partenerii lor, care sunt înregistrați în gospodăria comună. Datele provin din urmărirea contactelor, potrivit avocatului, iar acest lucru este neconstituțional.În prezent nu se poate spune câte dintre aceste amenzi penale au fost emise, a declarat Gerd Kurath, coordonatorul regional pe linie de coronavirus. Însă el a confirmat existența acestora.Avocatul Ulrich Salburg, care reprezintă deja trei dintre aceste cazuri, a criticat aspru pedepsele, și nu numai pentru că, adesea, nu există o alternativă de locuit pentru cei afectați:„O condiție prealabilă pentru orice răspundere penală este un comportament alternativ legal. Trebuie să mă pot comporta în așa fel, încât să nu pot fi urmărit penal. Asta nu este posibil aici, pentru că, unde ar trebui să meargă partenera ? El nu o poate lăsa afară, iar ea nu poate merge la un hotel, căci acestea sunt închise. Nu poate merge nici la rude, acest lucru fiind interzis conform măsurilor anti-Corona ", a explicat Salberg, pentru ORF.În plus, datele personale la care au acces autoritățile provin din urmărirea contactelor și, prin urmare, de la persoanele în cauză. Potrivit lui Salburg, aceasta implică faptul că acuzații, practic, depun mărturie împotriva lor înșiși și este neconstituțional.Potrivit avocatului Salburg, utilizarea datelor din urmărirea contactelor, pentru proceduri penale, subminează dreptul învinuitului de a nu se autoincrimina: „Declarația privind urmărirea contactelor este obligatorie, în temeiul Legii epidemiilor. Trebuie să furnizez informații. Aceasta înseamnă că, dacă folosesc datele din urmărirea contactelor pentru o sancțiune penală, acest drept este eludat. Din acest motiv, în opinia mea, utilizarea datelor din urmărirea contactelor este în mod clar neconstituțională. "Între timp, autoritățile federale și cele regionale se ceartă pe „cine este responsabil” pentru reglementări și amenzi. Președintele guvernului provincial din Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), a declarat televiziunii ORF că landul nu a avut nicio influență asupra deciziilor privind restricțiile de contact, luate de guvernul federal.Kaiser „regretă” că astfel de pedepse pun în pericol încrederea populației și a solicitat guvernului federal să acționeze: „Mă aștept ca guvernul federal să înlăture rapid reglementarea nerealistă, care a devenit publică acum! ”Iar șeful FPÖ din Kärnten, juristul Gernot Darman, consideră că la nivelul autorităților există o crasă lipsă de empatie și că aceste sancțiuni sunt absurde.Însă, potrivit Ministerului Federal al Sănătății, administrațiile raională și de land sunt responsabile de implementarea măsurilor antipandemice. Liniile directoare reglementează în mod clar: dacă separarea în gospodăria comună nu este posibilă, carantina ar trebui extinsă la 14 zile. Este posibil ca autoritatea raională „să fi interpretat greșit ceva”.În urmărirea contactelor, competența revine landurilor și autorităților administrative de district, care decid de la caz la caz și - dacă este necesar - pot aplica și măsuri suplimentare. Deciziile privind sancțiunile sunt luate, și ele, de autoritățile raionale, s-a mai argumentat la nivel federal.Prin urmare, autoritățile austriece își pasează vina una alteia, însă doar după ce cazurile au ajuns în instanță și au devenit publice.