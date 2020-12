Europe 1: Noua variantă Covid: pericol real sau calcul politic al lui Boris Johnson?

Autorităţile britanice au afirmat că noua tulpină a Covid-19, care ar fi mai virulentă, este "scăpată de sub control" în Regatul Unit. În Franţa, autorităţile consideră că aceste declaraţii fac parte dintr-o strategie a lui Boris Johnson care urmăreşte să minimizeze dificultăţile sale diplomatice legate de Brexit, scrie Europe 1, citată de Rador.

Canalul Mânecii favorizează neîncrederea? Autorităţile franceze privesc cu multă prudenţă, chiar cu circumspecţie, declaraţiile guvernului britanic privind mutaţia coronavirusului. Numită N501Y, ea ar fi devenit mai contagioasă, potrivit autorităţilor britanice. Dar potrivit virusologilor francezi, care au cercetat rapoartele ştiinţifice provenind din Regatul Unit, nimic nu demonstrează că virusul ar fi mai virulent după această mutaţie. Niciun element tangibil nu permite să credem că ar fi "scăpat de sub control", aşa cum a afirmat duminică ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock.

Periculozitatea tulpinii, agravată?

La rândul ei, Organizaţia Mondială a Sănătăţii lasă de asemenea să se înţeleagă că diagnosticul autorităţilor sanitare britanice trebuie privit cu multă circumspecţie. "Am avut un R0 (rata de reproducere a virusului, n. red.) mult mai ridicat decât 1,5 în diferite momente ale acestei pandemii şi am controlat-o. Această situaţie nu este deci, în acest sens, scăpată de sub control", a declarat luni responsabilul pentru situaţii de urgenţă sanitară al OMS, Michael Ryan, într-o conferinţă de presă.

Aceste declaraţii alarmiste, care au determinat multe ţări să se izoleze de Marea Britanie, ar putea ţine deci de "un bluff" al lui Boris Johnson, apreciază un apropiat de executiv. În opinia lui, "nu este imposibil ca prim-ministrul britanic să fi agravat importanţa acestei mutaţii a virusului pentru a evita să-şi asume faptul că a închis puburile abia săptămâna trecută".

Copacul virusului ascunde pădurea Brexit

Cu alte cuvinte, Boris Johnson ar prezenta în culori mai sumbre situaţia sanitară pentru a-şi ascunde erorile politice, atât privind gestionarea epidemiei cât şi privind consecinţele Brexit. Înseamnă asta că această exagerare a lui Boris Johnson privind mutaţia virusului nu este străină de dificilele negocieri comerciale? În orice caz, asta cred mai mulţi consilieri ministeriali francezi, care arată clar la EUROPE 1 că Boris Johnson caută, prin toate mijloacele, să arate că lumea se închide faţă de Regatul Unit. În realitate, Londra a ales să se taie de lume.