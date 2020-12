Crăciun în pandemie: Măsurile și restricțiile adoptate de țările europene în această perioadă

Marea Britanie

Toate căile de ieşire din Regatul Unit către Europa continentală (de la Dover spre Calais) sunt blocate, atât pentru deplasarea cu feribotul, cât şi pentru deplasarea prin Eurotunnel, din cauza apariţiei unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2 la nivelul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Guvernul britanic a decis reinstituirea, începând cu 20 decembrie, a carantinei (#Tier4) pentru anumite zone din Anglia, inclusiv Londra. A fost decisă ridicarea nivelului de alertă COVID-19 în urma creşterii numărului de cazuri de infectare cu coronavirus. Restricţiile limitează călătoriile neesenţiale, inclusiv în străinătate. Potrivit regulilor în vigoare, un număr de până la trei familii au permisiunea de a se reuni în locuinţe în perioada 23 decembrie-27 decembrie. Oamenii se vor putea strânge în lăcaşuri de cult şi în aer liber, dar nu în spaţii închise sau în săli de spectacole.

Programul magazinelor va fi prelungit pe perioada Crăciunului şi în ianuarie, dar barurile vor fi nevoite să se închidă în Londra pentru a evita înrăutăţirea situaţiei epidemiologice. În două treimi din Anglia puburile şi restaurantele sunt închise începând cu weekendul din 19 decembrie, urmând modelul Londrei, pentru a ţine sub control un focar sever. Irlanda de Nord va intra în carantină de şase săptămâni începând cu 26 decembrie, magazinele neesenţiale urmând a fi închise.

Franţa

Începând cu data de 15 decembrie, este interzisă circulaţia pe timpul nopţii, în intervalul 20:00-6:00. Respectarea acestei măsuri va fi controlată cu stricteţe, orice încălcare a dispoziţiei se pedepseşte cu o amendă care porneşte de la 135 de euro. Vor fi permise derogări (cu prezentarea unui document justificativ) pentru următoarele situaţii: motiv profesional; urgenţă familială; motiv medical; deplasare în vederea călătoriilor pe distanţe lungi cu trenul/avionul; deplasarea pentru persoanele cu handicap (şi însoţitor); misiune de interes general; deplasare pentru o convocare judiciară/administrativă; deplasare pe o rază de maxim 1 km de domiciliu pentru plimbarea animalelor de companie.

Excepţie - vor fi permise deplasările pe timpul nopţii în data de 24 decembrie a.c.. Excepţia nu este valabilă şi pentru seara de 31 decembrie. Se elimină restricţia de deplasare pe o rază de maxim 20 de kilometri. Nu va mai fi nevoie de document justificativ de deplasare (cu excepţia intervalului 20:00-6:00). Vor fi permise deplasările pe tot teritoriul francez, precum şi în străinătate. Rămân închise cafenelele, restaurantele şi barurile, până la noi dispoziţii.

Rămân închise cinematografele, teatrele, muzeele, sălile de concerte, parcurile de distracţie, grădinile zoologice, stadioanele, sălile de sport (cel puţin până pe 7 ianuarie 2021). Lăcaşurile de cult sunt deschise şi pot fi oficiate ceremonii religioase, cu respectarea unui protocol strict. Pentru toţi călătorii cu vârsta de peste 11 ani care sosesc pe cale aeriană sau maritimă în insula Corsica în perioada 19 decembrie 2020 - 8 ianuarie 2021, este obligatorie prezentarea unui test TR-PCR negativ sau a unui test antigenic, efectuat cu 72 de ore înainte de plecare, cu excepţia transportatorilor rutieri.

De asemenea, pasagerii vor trebui să prezinte o declaraţie pe propria răspundere companiei de transport, în care să menţioneze că declarantul a efectuat testul solicitat, nu are simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, nu este un caz confirmat cu COVID-19 şi nu are cunoştinţă să fi intrat în contact cu o persoană confirmată cu această boală, într-un interval de 14 zile anterioare deplasării.

Spania

Se menţine măsura privind obligativitatea prezentării unui test molecular (PCR sau TMA test de amplificare imediată) cu rezultat negativ la COVID-19 la intrarea pe teritoriul Spaniei, de către toate persoanele care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv România, pe cale aeriană sau maritimă (nu şi terestră). Testul trebuie să fie efectuat cu maximum 72 ore anterior intrării pe teritoriul spaniol şi poate fi prezentat în limba spaniolă, engleză, franceză sau germană.

Copiii cu vârste mai mici de 6 ani sunt exceptaţi de la măsura obligativităţii prezentării unui test negativ COVID-19. În aceeaşi locuinţă vor avea permisiunea de a se reuni până la 10 persoane - o creştere de la limita anterioară de 6 - pe perioada Crăciunului şi a Anului Nou. Interdicţiile de circulaţie vor fi decalate de la ora 23:00 la 1:30 pe 24 decembrie şi 31 decembrie.

Deplasările între regiuni vot fi interzise între 23 decembrie şi 6 ianuarie, cu excepţia vizitelor în familie. Ministerul sănătăţii spaniol a publicat o hartă interactivă în care pot fi găsite găsi informaţii despre măsurile restrictive aflate în vigoare în fiecare Comunitate Autonomă spaniolă în condiţiile stării de alarmă COVID-19.

Portugalia

Nu există o limită în ceea ce priveşte numărul persoanelor care se pot reuni într-o locuinţă pe perioada Crăciunului, dar va fi interzisă circulaţia de la ora 23:00 la ora 02:00 pe 24 şi 25 decembrie, precum şi pe 31 decembrie. De Anul Nou, petrecerile de stradă sunt interzise, iar reuniunile în aer liber, limitate la un număr maxim de şase persoane. De asemenea, oamenilor nu li se va permite să părăsească casele între orele 13:00 - 5:00 dimineaţa în perioada 1 - 3 ianuarie.

Italia

Sunt interzise deplasările între regiuni în perioada 21 decembrie - 6 ianuarie. În zilele de 24, 25, 26, 27, 31 decembrie, 1, 2, 3, 5, 6 ianuarie se aplică, pe întreg teritoriul naţional, măsurile valabile pentru zonele roşii (sunt permise deplasările doar pentru motive de muncă, sănătate sau situaţii de necesitate; sunt deschise doar magazinele alimentare, farmaciile, chioşcurile de ziare, tutungeriile, saloanele de frizerie şi coafură; este permisă activitatea motorie individuală în apropriere de locuinţă; barurile şi restaurantele sunt închise, însă este permisă activitatea de take-away până la ora 22.00 şi de livrare la domiciliu, fără limite de orar).

Este permisă vizita la rude sau prieteni între orele 05.00 - 22.00, o dată pe zi - maxim două persoane (cu excepţia minorilor cu vârsta sub 14 ani, a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor din aceeaşi locuinţă care nu sunt autosuficiente) - în cadrul aceleiaşi regiuni. În zilele de 28, 29, 30 decembrie şi 4 ianuarie se aplică, pe întreg teritoriul naţional, măsurile valabile pentru zonele portocalii (sunt permise deplasările în cadrul aceleiaşi localităţi, între orele 05.00-22.00 şi în afara localităţilor cu mai puţin de 5.000 de locuitori, pe o rază de 30 km, fără a putea merge în localităţile reşedinţă de provincie; magazinele pot rămâne deschise până la ora 21.00; barurile şi restaurantele sunt închise, însă este permisă activitatea de take-away până la ora 22.00 şi de livrare la domiciliu, fără limite de orar). Deplasările se vor justifica prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere.

Liturghia din Ajunul Crăciunului oficiată de papa Francisc va începe cu două ore mai devreme, pentru a permite puţinelor persoane care vor asista să ajungă acasă până la ora 22.00.

Olanda

În această ţară este în vigoare un lockdown sever în perioada 15 decembrie 2020 - 19 ianuarie 2021. Restricţiile impuse în această perioadă şi unele excepţii de la regulile generale pe durată limitată sunt următoarele: în spaţiile publice deschise nu va fi permisă formarea unui grup mai mare de 2 persoane cu excepţia celor care împart aceeaşi locuinţă; nu va fi permisă primirea în locuinţe a mai mult de 2 vizitatori cu vârsta peste 13 ani; vor rămâne închise magazinele (cu excepţia celor care vând produse esenţiale, cum ar fi alimentele), locaţii în care se desfăşoară profesii bazate pe contact, cum ar fi saloanele de frizerie-coafură, cosmetică, tatuaje, manichiură şi centrele pentru servicii sexuale; teatrele, sălile de concerte, cinematografele, cazinourile, muzeele, grădinile zoologice, parcurile de distracţii, sălile de sport, piscinele, saunele, spa-urile şi alte locaţii în care se practică sporturi în interior, restaurantele, barurile şi cafenelele.

Hotelurile vor fi deschise, dar restaurantele hoteliere vor fi închise, iar serviciul de cameră nu va fi disponibil. Se recomandă ferm lucrul de acasă. Adulţii vor putea participa individual sau cu o altă persoană numai la activităţi sportive în aer liber. Copiii şi adolescenţii cu vârste de până la 17 ani vor putea participa numai la sporturi de echipă în aer liber şi vor putea pot juca cu alţi copii din acelaşi club, însă numai în aer liber. Transportul public va fi utilizat numai pentru călătoriile esenţiale. Nu se recomandă planificarea unor călătorii în străinătate până la jumătatea lunii martie 2021 cel mai devreme şi nu se recomandă nicio călătorie în străinătate.

Singurele profesii bazate pe contact care vor putea fi exercitate continuu sunt cele medicale şi paramedicale. În perioada 16 decembrie 2020 - 17 ianuarie 2021 instituţiile de învăţământ vor lucra în principal cu predare online. Excepţiile de la aceste măsuri sunt următoarele: în zilele de 24, 25 şi 26 decembrie se va permite primirea a 3 vizitatori cu vârsta de cel puţin 13 ani; asistenţa medicală va rămâne cât mai accesibilă posibil; magazinele care vând în principal produse alimentare, farmaciile, cabinetele de optică şi cele specializate în proteze auditive, centrele care efectuează reparaţii şi lucrări de întreţinere vor putea rămâne deschise.

Magazinele de bricolaj vor putea funcţiona pe bază de cumpărare online şi colectare de la sediu; vor rămâne deschise punctele de service pentru trimiterea şi primirea coletelor; unităţile care furnizează servicii comerciale (bănci, furnizori de credite ipotecare şi agenţi imobiliari) vor rămâne deschise; primăriile vor fi în continuare deschise pentru public; instanţele de judecată şi alte locaţii guvernamentale vor rămâne deschise; va fi în continuare posibilă împrumutarea de cărţi de la biblioteci; centrele comunitare vor rămâne deschise pentru a oferi servicii persoanelor vulnerabile; sportivii de elită se vor putea antrena şi vor putea participa la meciuri sau alte competiţii sportive.

Germania





Vor fi deschise doar magazinele esenţiale din 16 decembrie până cel mai devreme 10 ianuarie. Adunările private vor fi limitate la cel mult cinci persoane din două familii, regula urmând să fie relaxată pe perioada Crăciunului, când până la 10 persoane vor avea permisiunea de a se întâlni, fără să fie puşi la numărătoare şi copiii.





Danemarca





Restaurantele, muzeele, cinematografele şi alte instituţii culturale vor fi închise în 69 dintre cele 98 de municipalităţi, printre care Copenhaga, până pe 3 ianuarie, restricţii care afectează aproape 80% din populaţie. Centrele comerciale sunt închise începând cu 17 decembrie, ca şi alte magazine, cu excepţia supermarketurilor şi magazinelor alimentare, începând cu 25 decembrie, ca parte a unui lockdown dur de Crăciun şi Anul Nou. Începând cu data de 21 decembrie, încetează exercitarea mai multor profesii liberale, prin închiderea frizeriilor, a cabinetele de fizioterapie, a saloanele de masaj şi tatuaj. Începând cu 21 decembrie, se închid centrele afterschool, şcolile populare şi unităţile de învăţământ pentru clasele 0 - IV. Aceste măsuri se adaugă celor aflate deja în vigoare, precum: purtarea măştii de protecţie în spaţiile publice şi limitarea la 10 persoane a adunărilor publice; învăţământ online pentru clasele V-XII şi studenţi; funcţionarea barurilor şi a restaurantelor doar în regim take away; închiderea cinematografelor, teatrelor, facilităţilor sportive, piscinelor, centrelor de fitness.





Bulgaria





Ministrul sănătăţii din Bulgaria, Kostadin Angelov, a anunţat pe 16 decembrie că guvernul intenţionează să extindă restricţiile impuse de pandemia de coronavirus până pe 31 ianuarie, inclusiv închiderea şcolilor, restaurantelor şi a mall-urilor, respingând apelurile din partea restaurantelor şi operatorilor hotelieri de a relaxa restricţiile înainte de Crăciun şi Anul Nou. Cu toate acestea, restaurantele hoteliere se vor redeschide pe 22 decembrie la 50% din capacitatea lor şi doar până la ora 22:00.





Grecia





Saloanele de coafură şi librăriile se vor redeschide pe perioada Crăciunului, în timp ce alte restricţii rămân în vigoare până pe 7 ianuarie. Bisericile se vor deschide pentru liturghiile de Crăciun şi Bobotează, pe 25 decembrie şi 6 ianuarie, numărul credincioşilor care pot participa fiind limitat.





Ungaria





Autorităţile au anulat festivităţile de Anul Nou, iar restricţiile, care includ o interdicţie de circulaţie după ora 19:00, vor rămâne în vigoare până pe 11 ianuarie.





Austria





Măsuri pe plan intern, aplicabile până la 10 ianuarie 2021, inclusiv: în spaţiile publice exterioare şi în spaţiile închise trebuie menţinută o distanţă de cel puţin un metru faţă de persoanele care nu locuiesc în aceeaşi gospodărie; purtarea măştii de protecţie este obligatorie în locuri intens frecventate (ex. străzi/centre comerciale etc.) Obligativitatea purtării măştii de protecţie este impusă şi la locul de muncă, peste tot unde condiţiile de spaţiu nu permit respectarea distanţării (birouri); interzicerea părăsirii domiciliului între orele 20:00 şi 06:00 se extinde până in ianuarie 2021 (excepţii: pentru a merge la muncă în cazul în care nu este posibilă "telemunca", pentru nevoi personale stringente, în caz de pericol iminent, pentru a acorda asistenţă altor persoane sau pentru refacere fizică sau psihică, rezolvarea unor chestiuni administrative şi juridice care nu suferă amânare, participare la scrutin electoral şi perioada sărbătorilor de iarnă, după cum urmează: zilele de 24, 25 decembrie, respectiv 31 decembrie 2020, în care restricţia de ieşire va fi ridicată; un număr de maxim zece persoane se pot întâlni cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun, din 24/25 decembrie, fără a se impune restricţii la numărul gospodăriilor din care fac parte aceste persoane; în data de 31 decembrie/Revelion nu se aplică interdicţii de ieşire nocturnă, se vor permite însă întâlniri private între maxim 6 adulţi şi 6 copii din maxim 2 gospodării; restrângerea contactelor la o singură persoană din afara gospodăriei, atât în spaţiile private, cât şi în cele publice. În afara locuinţelor, poliţia poate controla alte spaţii private: anexe, garaje, curţi etc.

Industria de catering, restaurantele, hotelurile rămân în continuare închise până pe 7 ianuarie 2021. Sunt posibile serviciile de livrare, inclusiv pe timpul nopţii. Toate sporturile de contact rămân în continuare interzise, facilităţile sportive de interior sunt închise sportivilor amatori. Schiatul va fi permis începând cu 24 decembrie 2020 (ca activitate recreativă/sportivă sau în contextul unei activităţi "de o zi"), dar nu sub formă de vacanţă de schi. Nu vor putea fi organizate petreceri pe pârtii, atât pentru austrieci, cât şi pentru străinii care se vor afla în Austria la sfârşitul acestui an. Telecabinele vor funcţiona cu respectarea unor măsuri stricte de igienă şi distanţare. Rămân închise locurile de petrecere a timpului liber, cu excepţia parcurilor şi bisericilor. Se redeschid unităţile comerciale. Nerespectarea măsurilor va fi sancţionată cu amendă de autorităţile competente.





Începând cu 19 decembrie, persoanele care călătoresc în Austria, sunt plasate în carantină pentru o perioadă de 10 zile la domiciliu (sau într-o locaţie adecvată ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat după intrarea pe teritoriul austriac. După minimum 5 zile de la intrarea în Austria va fi permisă testarea şi, în cazul unui rezultat negativ al unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 sau al unui test antigen, carantina instituită pe perioada celor 10 zile se suspendă. Toate persoanele care intră în Austria trebuie să aibă asupra lor formularul de declaraţie de carantină completat. Dacă nu poate fi prezentat un document care să ateste domiciliul sau o dovadă sigură a unei cazări adecvate, intrarea în Austria este interzisă. Acest regim se aplică inclusiv turiştilor. Sunt exceptate de la măsura carantinei şi pot intra fără restricţii în Austria persoanele care călătoresc din Australia, Finlanda, Irlanda, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Uruguay şi Vatican şi prezintă documente justificative care să ateste că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul statelor respective.

De asemenea, sunt exceptate persoanele care fac parte din următoarele categorii: membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeaşi gospodărie, o angajaţii organizaţiilor internaţionale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeaşi gospodărie,o personalul misiunilor umanitare; personal de îngrijire şi medical; forţă de muncă sezonieră în agricultură, silvicultură sau turism; însoţitor (o singură persoană) pentru cei care intră din motive medicale; persoanele care sosesc pentru a răspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, cum este prezentarea la citaţii în procese juridice pot intra pe teritoriul austriac dacă deţin un test molecular negativ pentru SARS-CoV-2 sau un test antigen, nu mai vechi de 72 de ore de la data prelevării, în limba germană sau engleză.

În lipsa unuia dintre aceste teste, persoanele respective şi cei cu care locuiesc împreună sunt obligaţi să se supună unei perioade de carantinare de 10 zile la domiciliu (sau într-o locaţie adecvată ale cărei costuri trebuie suporate din bugetul personal), imediat după intrarea în Austria. Dacă un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 sau antigen efectuate în perioada carantinei este negativ, carantina instituită pe perioada celor 10 zile se suspendă. Aceste măsuri nu se aplică transportatorilor profesionişti de mărfuri. Se permite în regim permanent tranzitul, fără oprire, al cetăţenilor români pe teritoriul Austriei spre destinaţii din alte ţări. Este posibil ca la frontieră să fie solicitate documente justificative care să asigure intrarea în ţara de destinaţie: domiciliu / rezidenţă / drept de şedere / contract de muncă / orice altă dovadă a necesităţii intrării, de exemplu adeverinţă de tratament medical imperios necesar, de studii etc.





Polonia





Polonia va extinde închiderea şcolilor, restaurantelor şi centrelor sportive la hoteluri, pârtii de schi şi centre comerciale de la 28 decembrie la 17 ianuarie şi va impune, de asemenea, o carantină de 10 zile pentru cei care se întorc în ţară cu mijloacele de transport public, a declarat ministrul sănătăţii Adam Niedzielski pe 18 decembrie. De asemenea, va fi în vigoare o interdicţie de circulaţie în noaptea de Revelion de la ora 19:00 până la 6 a.m. a doua zi.





Cehia





Restaurantele, hotelurile şi sălile de sport din interior, care abia s-au redeschis în urmă cu două săptămâni, şi-au închis din nou porţile începând cu 18 decembrie, cu o interdicţie de circulaţie de la ora 23:00.





Norvegia





Norvegienii vor putea invita până la 10 persoane în locuinţe cu două prilejuri diferite între Crăciun şi Anul Nou. În afara acestor zile, se va aplica limita în vigoare în prezent, de cinci invitaţi.





Belgia





Membrii unei familii vor avea voie să intre în contact apropiat doar cu o singură persoană pe perioada Crăciunului. Persoanele singure au permisiunea de a se întâlni cu alte două persoane. Focurile de artificii sunt interzise de Anul Nou, iar călătoriile în străinătate, descurajate cu fermitate.





Irlanda





Trei familii au permisiunea de a se reuni între 18 decembrie - 6 ianuarie, perioadă în care va fi ridicată totodată interdicţia de călătorie pe teritoriul ţării.





Elveţia





Restaurantele şi centrele de sport şi recreere (muzeele, bibliotecile, grădinile zoologice şi botanice), alte facilităţi de distracţie şi turistice vor fi închise pentru o lună începând cu 22 decembrie, iar magazinele vor rămâne deschise cu o capacitate suplimentară limitată. Guvernul a cerut populaţiei să rămână acasă şi să evite deplasările neesenţiale. Sunt permise întâlnirile private de maxim 10 persoane, există reguli speciale pentru zonele de schi.





Slovenia





Guvernul sloven a prelungit starea de epidemie cu 30 de zile, începând cu 18 decembrie. La intrarea în Slovenia, persoanele cu reşedinţa într-un stat aflat pe lista roşie trebuie să se supună unei perioade de carantină de zece zile la adresa de domiciliu declarată, prin decizie comunicată de autoritatea competentă (Ministerul Sănătăţii) autorităţilor de frontieră. Cheltuielile ocazionate de carantinare sunt suportate de către persoana în cauză. Este posibilă testarea pentru infecţia cu SARS-CoV-2 în timpul perioadei de carantină, iar dacă rezultatul este negativ, autoritatea competentă va anula decizia de carantinare, dar numai după efectuarea a cel puţin 5 zile de carantină.

Pot fi exceptate de la această obligaţie persoanele care prezintă la intrarea în Slovenia un test molecular cu rezultat negativ pentru infecţia cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore, efectuat într-un stat membru UE, al spaţiului Schengen sau în Slovenia, de către o entitate/persoană recunoscută/listată de Institutul de Microbiologie şi Imunologie şi Laboratorul Naţional pentru Sănătate, Mediu şi Alimentaţie (www.nlzoh.si). Sunt exceptate de la măsurile carantinei şi prezentării unui test cu rezultat negativ pentru infecţia cu SARS-CoV-2 persoanele care provin dintr-un stat membru UE sau al spaţiului Schengen plasat pe lista portocalie.

Intrarea în Slovenia nu va fi permisă unei persoane care nu are reşedinţa în Slovenia şi care a fost testată pozitiv pentru COVID-19 sau prezintă semne evidente de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, însă aceasta poate tranzita Slovenia dacă este transportată cu un vehicul de tip ambulanţă. Pe aeroportul din Ljubljana urmează să fie creată o zonă specială pentru testare anti-Covid, în contextul solicitărilor din partea unor ţări pentru prezentarea unui test negativ la intrarea pe teritoriul lor. Pasagerii care doresc să fie testaţi la sosire sau înainte de plecare trebuie să se programeze pentru test, costul acestuia fiind de 110 EUR. Rezultatele sunt disponibile în patru până la şase ore şi sunt trimise pasagerilor prin e-mail în limbile slovenă şi engleză. Dacă testul este pozitiv, este anunţat Institutul Naţional de Sănătate Publică (NIJZ).

Tranzitul cetăţenilor români spre România nu este restricţionat, cu condiţia părăsirii teritoriului sloven în maximum 12 ore (sunt acceptate scurte opriri pentru alimentare cu combustibil, masă, cafea, toaletă, odihnă etc., fără a înnopta în Slovenia). Tranzitul cetăţenilor români spre alte state europene este permis, cu aceeaşi condiţie de a fi realizat în maximum 12 ore şi să poată fi justificat cu documente, la cerere, statul de destinaţie şi motivul deplasării. Persoanelor care se presupune că nu pot părăsi teritoriul Sloveniei din cauza măsurilor impuse de statele vecine nu li se va permite intrarea în Slovenia.





Croaţia





Croaţii nu vor putea părăsi judeţul de reşedinţă între 23 decembrie şi 8 ianuarie. La reuniuni private în timpul vacanţei vor fi permise cel mult 10 persoane din maximum două familii.