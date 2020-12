SUA au depășit 17,6 milioane de cazuri Covid. Bilanțul deceselor este de 3160.00

Bilanţul, publicat la 20:00 ora locală (01:00 GMT duminică), arată cu 2.971 mai multe decese decât vineri şi 215.185 noi contagieri.Statul New York rămâne cel mai afectat din întreaga ţară cu 36.312 de decese, urmat de Texas (25.910), California (22.448), Florida (20.484) şi New Jersey (18.297). Alte state care au înregistrat un număr mare de decese sunt Illinois (16.312), Pennsylvania (13.908), Michigan (12.074), Massachusetts (11.657) şi Georgia (10.381).În ce priveşte numărul contagierilor, California a devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus în SUA cu 1.829.521 de cazuri, urmat de Texas cu 1.586.156, de Florida cu 1.193.165, Illinois cu 877.179 şi de New York cu 877.179 de cazuri.Bilanţul provizoriu al deceselor - 316.006 - depăşeşte cu mult pragul estimat iniţial de Casa Albă, care prognozase în cel mai rău dintre cazuri între 100.000 şi 240.000 de morţi din cauza pandemiei.La rândul său, Institutul de Metrică şi Evaluare - IHME al Universităţii din Washington, pe ale cărui modele de predicţie se bazează de multe ori Casa Albă, estimase că atunci când preşedintele Donald Trump va abandona puterea, la 20 ianuarie 2021, SUA vor înregistra în total 420.000 de decese, iar la 1 aprilie numărul deceselor va urca la 560.000.