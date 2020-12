Un nou val de restricții în Europa pe măsură ce se apropie Crăciunul

Brad de craciun in Anglia

În Germania

În Belgia

În Luxemburg

În Elveția

În Marea Britanie

În Irlanda

În Italia

În Grecia

În Spania

În Portugalia

În Danemarca

În Olanda

În Suedia

În Norvegia

Londra își închide puburile, Germania magazinele și Danemarca școlile: noi restricții impuse în mai multe țări europene începând de miercuri, în încercarea de a reduce un nivel de contaminare Covid-19 considerat îngrijorător pe măsură ce se apropie sărbătorile de Crăciun.Tur de orizont în Europa cu privire la restricțiile în vigoare pentru sărbătorile de la sfârșitul anului.Germania este închisă de miercuri, 16 decembrie până pe 10 ianuarie. Confruntată cu un al doilea val epidemic mult mai puțin controlat decât în ​​primăvară, Germania impune acum închiderea afacerilor considerate „neesențiale” până pe 10 ianuarie. Anunțul a venit ca un șoc într-o țară în care afacerile nu fuseseră închise de la primul val al pandemiei din primăvară.La Berlin, localnicii s-au grăbit să formeze cozi în faţa magazinelor din centrul orașului pentru a-și face cumpărăturile de Crăciun înainte de închidere.Carantina din Valonia, între orele 22:00 și 06:00, decretată pentru prima dată până pe 13 decembrie, a fost prelungită în aceleași condiții până pe 15 ianuarie. Cea din regiunea Bruxelles va rămâne, de asemenea, în vigoare până pe 15 ianuarie, la fel și interzicerea tuturor adunărilor.Pentru sărbătorile de la sfârșitul anului, „bula socială”, adică numărul de persoane pe care fiecare cetățean le poate vedea în timpul epidemiei, este limitat la o persoană externă per gospodărie și două pentru persoanele singure.În Luxemburg, s-a impus o carantină în timpul sărbătorilor între orele 23:00 și 06:00.Luxemburghezii vor putea primi doi invitați pentru sărbătorile lor de sfârșit de an.Consiliul federal urmează să voteze noi măsuri referitoare la sărbătorile de la sfârșitul anului vineri, 18 decembrie. Potrivit ziarelor locale, sunt luate în considerare trei scenarii crescendo în severitatea măsurilor: de la închiderea restaurantelor până la o închidere înainte de sărbători. Întâlnirile private sunt limitate în prezent la 10 persoane.Pe 12 decembrie, guvernul a anunțat închiderea restaurantelor și barurilor la ora 19:00 până pe 22 ianuarie, cu o excepție pentru cantoanele în care evoluţia epidemiologică este favorabilă.Pub-urile și restaurantele din Londra sunt obligate să-și închidă ușile miercuri, 16 decembrie, pentru a treia oară de la începutul noii pandemii de coronavirus. Capitala britanică și părți din sudul Angliei se încadrează la cel mai înalt nivel de alertă și restricții.Magazinele „neesențiale” şi şcolile rămân deschise. Reuniunile de familie vor fi permise de Crăciun în Marea Britanie, un armistițiu mult așteptat de britanici. Membrii din trei gospodării se vor putea reuni pentru maximum cinci zile, în perioada 23-27 decembrie, iar familiile se vor putea deplasa în țară.Irlandezii au ieşit din a doua închidere pe 1 decembrie. Muzeele, galeriile, cinematografele, bibliotecile și lăcașurile de cult au fost redeschise, la fel ca și magazinele neesențiale. Guvernul a anunțat, de asemenea, un „armistițiu” de Crăciun: interdicția de a călători în afara comitatului de reședință sau în străinătate este ridicată din 18 decembrie până pe 6 ianuarie.Premierul italian, Giuseppe Conte, a anunțat joi, 3 decembrie, o întreagă baterie de măsuri restrictive care vor fi puse în aplicare pentru perioada de Crăciun, în special interzicerea călătoriilor între regiuni din 21 decembrie și până în 6 ianuarie, inclusiv pentru italienii care doresc să meargă la a doua lor casă. De asemenea, este imposibilă deplasarea de la o municipalitate la alta pe 25 și 26 decembrie și pe 1 ianuarie.Rămâne în vigoare carantina între orele 22:00 și 5:00 (până la 7:00 în ajunul Anului Nou). Papa a devansat „slujba de noapte” a Crăciunului cu două ore pentru a se adapta carantinei italiene pe timp de noapte.Țara își va relaxa limitarea prin redeschiderea bisericilor de Crăciun și reducerea perioadei de carantină pentru călătorii care intră în țară, în ciuda unei rate încă mari de infecție cu coronavirus. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Stelios Petsas, a precizat însă că maximum nouă persoane vor fi permise simultan în biserici și 25 în catedrale.În pofida menţinerii izolării țării până pe 7 ianuarie, Stelios Petsas a anunțat redeschiderea librăriilor și a saloanelor de coafură din 14 decembrie.Miercuri, 16 decembrie, şeful guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a calificat ca „îngrijorătoare” situația epidemică din Spania, din cauza unei reveniri a cazurilor de Covid-19 din ultimele zile, fără a exclude propunerea unei întăriri a „planului de Crăciun”, un set de măsuri menite să conțină infectările în timpul sărbătorilor de sfârșit de an.Aceste măsuri, adoptate în coordonare cu diferitele guverne regionale, limitează în special numărul total de persoane care pot participa la reuniuni de familie sau între rude la zece și restricționează considerabil călătoriile între regiuni.De la sfârșitul lunii octombrie, Portugalia a impus o închidere parțială care a fost extinsă treptat în cea mai mare parte a țării. În zonele cele mai afectate, a fost introdusă o stingere de noapte și weekend, dar școlile și afacerile nu au închis ca în primăvară.Pentru weekendul de Crăciun, guvernul nu intenționează să interzică circulația între municipalități, așa cum a făcut în acest weekend și în cel precedent. Pentru Revelion, această măsură va fi introdusă din nou pentru a evita călătoriile prin țară. De Crăciun și de Anul Nou, orele de stingere vor fi reduse, iar restaurantele ar putea închide mai târziu.În Danemarca, măsurile de semiconținere în vigoare în două treimi din municipalități (închiderea colegiilor şi liceelor, a barurilor, restaurantelor, centrelor sportive și locurilor culturale), inclusiv cele mai mari orașe, se extind miercuri, 16 decembrie până la întreaga ţară.În plus, premierul a anunțat închiderea centrelor comerciale și a buticurilor în timpul sărbătorilor. Autoritățile au înregistrat marți un număr record de cazuri în 24 de ore în acest regat cu 5,8 milioane de locuitori, care acum depășește 116.000 de cazuri.În Olanda, o închidere de cinci săptămâni a intrat în vigoare marți, 15 decembrie, până pe 19 ianuarie. Toate magazinele și afacerile neesențiale, cu excepția supermarketurilor, magazinelor alimentare și farmaciilor, au fost închise, la fel ca școlile, de miercuri. Olandezii sunt îndemnaţi să rămână acasă.Liceele suedeze sunt închise de două săptămâni, iar lecțiile sunt predate de la distanță, în timp ce al doilea val al epidemiei este la cel mai înalt nivel în țara scandinavă. Premierul Stefan Löfven a cerut, de asemenea, limitarea tuturor adunărilor, inclusiv în timpul sărbătorilor de sfârşit de an, la maximum opt persoane.Fără izolare sau recomandarea de a purta o mască, strategia atipică a Suediei i-a adus multă atenție și controverse în ultimele luni. Dar guvernul nu a pus la îndoială această strategie, crezând că ar trebui judecată pe termen lung.Norvegia, unde rata de contaminare Covid-19 este una dintre cele mai scăzute din Europa, a anunțat marți, 15 decembrie, prelungirea până în a doua jumătate a lunii ianuarie a restricțiilor sale de sănătate pentru a evita o revenire a epidemiei. În Oslo, de exemplu, sălile de sport, cinematografele și teatrele în special sunt închise, purtarea măștilor este obligatorie în spațiile publice închise și este interzisă servirea alcoolului în baruri și restaurante.Țara recomandă închiderea voluntară, invitându-și populația să rămână acasă și să limiteze contactul social, și impune o carantină de zece zile persoanelor care sosesc din străinătate.