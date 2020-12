Coronavirus Suedia: Este cel mai mare bilanț al deceselor înregistrat în noiembrie din 1918, anul în care a izbucnit gripa spaniolă

Suedia a înregistrat mai multe decese luna trecută decât în orice altă lună noiembrie în peste 100 de ani, a raportat Agenția suedeză de Statistică, relatează se. The Local. se.

Potrivit Agenției de Statistică, țara s-a întors la mortalitate excesivă în noiembrie, însemnând că s-au înregistrat mai multe decese provocate de toate cauzele decât media istorică pentru această lună în ultimii cinci ani.

În total, s-au înregistrat 8.088 de decese, care este cu 10% mai mult decât media pe cinci ani, care este 7.383.

”Acesta este cel mai mare număr decese înregistrat în noiembrie din 1918, care este anul în care izbucnit gripa spaniolă”, a spus Tomas Johannson.

Cel mai mare bilanț al deceselor a fost înregistrat pe 15 noiembrie, când 292 au murit de oameni. Dar au fost înregistrate mai multe decese în fiecare zi între 12 noiembrie și 27 noiembrie decât în orice altă zi de noiembrie din 2015.

Mortalitatea excesivă în al doilea val a rămas până acum sub aceea văzută în primăvară între 29 martie și 1 mai, când cel puțin 300 de oameni mureau în fiecare zi.

”De la mijlocul anului, numărul deceselor a stat la un nivel normal pentru perioadă, dar în noiembrie numărul deceselor a început să crească seminificativ”, a spus Johansson.

Între iulie și septembrie, mortalitatea în Suedia a fost de fapt ușor sub medie, 12 la sută sub medie pentru femei, iar doi la sută sub medie pentru bărbați.

Cifrele din noiembrie par mai puțin alarmante când este ajustat la mărimea în creștere a populației Suediei.

Per capita, noiembrie a fost cel mai mortal într-un deceniu, cu 77,9 oameni morți la 100.000 de locuitori, comparativ cu 79,2 în noiembrie 2010.

Johansson a spus că mortalitatea excesivă înregistrată în acest noiembrie a fost limitată la persoane de peste 65 de ani, cu o mortalitate mai mică decât mortalitatea medie înregistrată pentru oameni de 64 de ani sau mai tineri.

Mortalitatea excesivă a fost înregistrată în acest noiembrie în fiecare regiune din Suedia, cu excepția Norrbotten, Västernorrland și Värmland .

Doar două regiuni, Skane și Kronoberg, au înregistrat mortalitate excesivă mai mare în noiembrie decât în timpul lunilor de primăvară.