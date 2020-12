Italia, pe cale să ajungă iar pe primul loc în Europa din punct de vedere al deceselor Covid-19

Italia a fost prima țară occidentală care a suferit grav din cauza coronavirusului și se spera că această experiență o va învăța să gestioneze mai bine celelalte valuri ale pandemiei.Acest lucru nu s-a întâmplat, iar autoritățile italiene au raportat 28.000 de vieți pierdute din cauza coronavirusului din 1 septembrie și până acum.Vineri au fost înregistrate alte 761 de victime, totalul deceselor Covid-19 ajungând la 63.387. Acest bilanț este doar cu puțin mai mic decât cel al Marii Britanii (63.603), țara cu cele mai multe decese din Europa la acest moment.Probabil că atât bilanțul autorităților italiene, cât și al celor britanice, este mult evaluat, din cauza infecțiilor neconfirmate prin teste și a diferitelor criterii de numărare, notează Guardian.După Japonia, Italia are a doua cea mai vârstnică populație, în condițiile în care bătrânii au risc mai mare în cazul în care se infectează cu Sars-Cov-2.Vârsta medie a celor uciși de coronavirus în Italia este de circa 80 de ani, aproape două treimi dintre ei având cel puțin trei probeleme de sănătate înainte să fie testați pozitiv, precum hipertensiune sau diabet.Totuși, asta nu explică complet ce s-a întâmplat.De exemplu, Germania are o structulă demografică îmbătrânită similară, iar bilanțul deceselor este doar o treime din cel al Italiei, deși are o populație mai mare – 83 de milioane.Germania cheltuie însă mai mult pe sănătate, așa că are mai multe locuri ATI, mai mulți doctori și asistente raportat la populație și o capacitate de testare mai bună. Pe lângă asta, a impus restricții mai devreme, iar acestea au fost mai dure, mai scrie publicație britanică