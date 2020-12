AstraZeneca, primul vaccin cu rezultate validate de un jurnal științific

Publicarea acestor rezultate, examinată de oameni de știință independenți, confirmă faptul că acest vaccin este eficient în medie cu 70%, în conformitate cu ceea ce a anunțat AstraZeneca pe 23 noiembrie.Este unul dintre cele mai avansate trei vaccinuri, la doar un an de la debutul acestei noi boli. Celelalte două sunt cele ale laboratorului american Moderna și ale alianței americano-germane Pfizer / BioNTech, cu care Marea Britanie și-a început marți campania de vaccinare.Ultimele două se laudă cu o eficiență de 94,1%, respectiv 95%. Datele lor detaliate nu au fost publicate până acum într-o revistă științifică, dar au fost trimise diferitelor agenții de medicamente responsabile cu examinarea aplicațiilor de marketing.Pe această bază, Regatul Unit a autorizat deja vaccinul Pfizer / BioNTech. Datele acestui vaccin au fost, de asemenea, făcute publice marți de Agenția Statelor Unite pentru Medicamente (FDA), potrivit căreia nu prezintă un risc de siguranță, ceea ce deschide calea viitoarei sale autorizări în Statele Unite.Dincolo de procedurile de autorizare, faptul că datele sunt publicate permite oamenilor de știință din întreaga lume să le examineze în detaliu și să aibă o idee mai clară despre eficacitatea și siguranța vaccinurilor.Cifrele de eficacitate pentru AstraZeneca / Oxford se referă la 11.636 de voluntari din Regatul Unit și Brazilia, dintre care jumătate au primit vaccinul și cealaltă jumătate un placebo.Eficacitatea se calculează examinând câte persoane iau Covid în grupul de voluntari vaccinați comparativ cu grupul placebo.Din 131 de cazuri de Covid detectate la 14 zile după a doua injecție a vaccinului, 30 provin din grupul vaccinat (care avea 5.807 de voluntari) și 101 din grupul placebo (5.829), adică o eficiență de 70%.Această eficacitate este doar o medie, totuși, deoarece două protocoale diferite au fost utilizate în timpul studiului.Într-adevăr, 1.367 de voluntari britanici au primit mai întâi o jumătate de doză, apoi o doză completă o lună mai târziu. Pentru acești voluntari, eficiența este de 90%.Pe de altă parte, scade la 62% pentru restul voluntarilor care au fost totuși mai vaccinați, cu două doze complete pe lună.La câteva zile după anunțarea primelor rezultate, AstraZeneca a recunoscut că din greșeală a fost administrată doar o jumătate de doză unor voluntari. În plus, voluntarii care au primit jumătatea dozei au fost cu toții sub vârsta de 55 de ani, ceea ce poate distorsiona rezultatele.Toate acestea au atras critici care au determinat laboratorul să anunțe pe 26 noiembrie că organizează un „studiu suplimentar” pentru a verifica aceste rezultate.Mai mult, potrivit datelor publicate de The Lancet, vaccinul AstraZeneca „este sigur”. Din totalul de 23.754 de voluntari care au participat la aceste studii, doar un singur pacient căruia i s-a administrat acest vaccin a prezentat un „efect secundar grav posibil legat” de această injecție.A fost un caz de mielită transversă (o afectare neurologică rară) care a motivat întreruperea temporară a procesului la începutul lunii septembrie. Au fost detectate alte două cazuri de efecte secundare grave: unul la un voluntar din grupul placebo și celălalt la un voluntar al cărui grup nu este cunoscut.„Acești trei participanți sunt vindecați sau sunt în curs de vindecare și continuă să facă parte din proces”, potrivit oficialilor săi."Am început să trimitem datele autorităților de reglementare din întreaga lume pentru autorizare rapidă și liniile noastre de producție sunt operaționale", a comentat CEO-ul AstraZeneca, Pascal Soriot, într-un comunicat.Compania spune că este capabilă să producă aproximativ 3 miliarde de doze de vaccin în 2021.