Coronavirus: ​Cercetătorii afirmă că au descoperit un medicament care oprește „complet” răspândirea SARS-CoV-2 în 24 de ore

​Vaccinul antiCovid-19 ar putea aduce sfârșitul pandemiei, dar câtă vreme nu este posibilă vaccinarea în masă este importantă oprirea răspândirii comunitare.„Este prima demonstrație a unui medicament administrabil oral care blochează repede transmiterea lui SARS-CoV-2, așa că s-ar putea să fie revoluționar”, scriu cercetătorii în articolul publicat în revista Nature Microbiology.Medicamentul antiviral a fost dezvoltat la Emory Unuversity din Atlanta de compania de inovare Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE), licențiată de Ridgeback Biotherapeutics în parteneriat cu Merck & Co. Monulparivir a fost inițial proiectat să trateze gripa și să împiedice virusul să se înmulțească, creând erori în faza multiplicării ARN.Experții detaliază că testele au fost efectuate pe dihori și s-a observat că prezentau o reducere a volumului de particule virale. Apoi dihorii au fost alăturați unora care nu fuseseră tratați. Niciunul din dihorii din al doilea grup nu a fost infectat cu Covid-19.„Credem că dihorii sunt un model reprezentativ de transmitere, deoarece ei răspândesc cu ușurință SARS-CoV-2, dar cei mai mulți nu fac o boală gravă, ceea ce este foarte similar cu transmiterea lui SARS-CoV-2 la adulții tineri”, spune dr. Robert Cox, cercetător postdoctoral în Plemper Group și coautor principal al studiului.„Am observat anterior că medicamentul are activitate de spectru larg împotriva virusurilor respiratorii ARN și că tratamentul oral al animalelor infectate reduce cu mai multe ordine de mărime volumul particulelor transmise, reducând drastic transmiterea. Aceste proprietăți fac MK-4482/EIDD/2801 un candidat puternic la controlul farmacologic al Covid-19”, continuă raportul.Dacă datele observate la dihori se vor confirma la oameni, pacienții cu Covid-19 tratați cu medicamentul ar putea deveni non-infecțioși după 24 de ore de la începerea tratamentului.Tratamentul poate fi administrat oral și poate fi început repede pentru un beneficiu cu triplu potențial: inhibarea progresului pacienților spre o boală gravă; scurtarea fazei infecțioase care ușurează costul emoțional și socioeconomic al izolării prelungite; oprirea răspândirii locale rapide.Monulparivir este în prezent în faza avansată a testelor clinice II / III.A început testarea cu trei doze diferite la câte 12 ore timp de cinci zile a unor pacienți cu SARS-CoV-2. ( Entrepreneur Europe