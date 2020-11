Fostul primar al Timișoarei anunță că a avut COVID-19: Chiar nu e de joacă

Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu anunță că a avut COVID-19, infectându-se în una dintre ultimele zile ale mandatului. El spune că "chiar nu e de joacă" și îi îndeamnă pe oameni să nu ia în seamă "aberațiile cum că covid ar fi o simplă gripă, o gripă ca oricare alta".





"(...) Ei bine, l-am încasat, nu știu cum -am anumite presupuneri, doar- în una din ultimele zile de mandat. Asta așa, ca să nu plec “cu mâna goală”, nu?!”, a scris Nicolae Robu, luni, pe Facebook.





El spune că a avut o formă medie a bolii și că a fost îngrijit de soția sa, care a fost asimptomatică.





"Zilele următoare făcând și febră și tușind rău, am luat legătura cu medicul de familie și apoi m-am testat. Rezultatul, surprinzător și... deloc confortabil, recunosc: POZITIV. Surprinzător pentru că, lăsând la o parte tusea seacă extrem de neplăcută și febra care dădea înapoi imediat la algocalmin, starea mea generală era bună, tonusul îmi era bun. Am preferat să rămân pentru tratament la domiciliu. Din fericire, soția, care, evident, s-a contaminat și ea, a fost permanent asimptomatică și a putut să-mi poarte de grijă. Nu mi-a fost ușor, nu ne-a fost ușor, mai bine zis, dar... a trecut. Încă n-am ieșit din casă, am mai adăugat noi, peste ce ni s-a spus, din precauție sigur exagerată, câteva zile de stat în izolare, dar, vom ieși începând de astăzi”, afirmă fostul primar al Timișoarei.

El adaugă că "chiar nu e de joacă" și îi îndeamnă pe oameni să nu ia în seamă "aberațiile cum că covid ar fi o simplă gripă, o gripă ca oricare alta".