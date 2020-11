Actorul Victor Rebengiuc dezvăluie că a avut Covid-19: Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, şi am urmat un tratament

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis, şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”, a povestit Victor Rebengiuc duminică după amiază, într-o intervenţie la Digi 24.







„Nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, a adăugat actorul, povestind că a purtat mască, nu simte nicio dificultate atunci când poartă masca de protecţie şi că este adeptul respectării regulilor de prevenire a răspândirii bolii.







Întrebat ce a învăţat de pe urma acestei experienţe, artistul a răspuns: „Să mai stau pe acasă, să nu plec în lume, în pieţe aglomerate şi metrouri”.







Victor Rebengiuc declara în mai pentru News.ro că pandemia şi perioada de izolare nu reprezintă o problemă.„Nu reprezintă o problemă această perioadă. Am altele pe cap. Mai citesc, mai fac câte o chestie nouă, nu stau spânzurat în casă. Mai merg la policlinică. Nu sunt impacientat de perioada asta de stare urgenţă. Nu mă supăr că stau în casă. Îmi place”, a declarat el pentru News.ro. „Fiecare îşi petrece timpul cum poate şi cu ce îl interesează”, adăuga el.