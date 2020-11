Japonia: Peste 2.100 de sinucideri în octombrie, cifră mai mare decât tot bilanțul Covid-19 în 10 luni de pandemie

Deși Japonia a reușit să țină sub control pandemia mult mai bine decât multe alte națiuni, menținând bilanțul deceselor sub 2.000, statisticile poliției arată că numărul sinuciderilor a fost de 2.153 în octombrie, a patra lună de creștere consecutivă a acestui fenomen.Până acum, în acest an, peste 17.000 de oameni și-au luat viața. Creșterea a fost de 600 în octombrie față de aceeași lună a anului trecut, sinuciderile femeilor, o treime din total, crescând cu peste 80%.Femeile au suferit cele mai grele efecte ale pandemiei din punct de vedere al pierderii locurilor de muncă și al insecurității, notează sursa citată. Mai mult, ele au un risc mai mare de a fi victime ale violenței domestice, despre care centrele de asistență nipone spun că s-a înrăutățit în acest an, așa cum s-a întâmplat în toată lumea.Sinuciderile din rândul copiilor, deși acoperă o fracțiune din total, au fost și ele mai numeroase anul acesta.Japonia se luptă de mult cu fenomenul sinuciderilor, o problemă cu motive complexe, dar statisticile au fost pe o pantă descrescătoare anul acesta până în iulie, când trendul s-a schimbat, posibil din cauză că valul de atitudine pozitivă contra pandemiei (”luptăm împreună”) s-a atenuat, iar ”perna” ajutoarelor de stat a dispărut.