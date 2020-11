Summit-ul Corona de la Berlin: Cât durează lockdown-ul parțial și care sunt măsurile guvernamentale concrete pentru combaterea pandemiei, pe domenii

Obligația de a purta mască poate fi introdusă și pentru clasele 5 și 6.





Ea a mai adăugat că, potrivit evaluărilor, restricțiile actuale au condus până acum doar la un „succes parțial”. Creșterea exponențială a cazurilor de Covid-19 a fost stopată, însă cifrele au rămas la un nivel foarte ridicat.Nucleul tuturor eforturilor trebuie să fie, în continuare, reducerea numărului de contacte. „De aceea a trebuit să înăsprim regulile din nou, în unele zone”, a precizat cancelarul german. La conferința de presă, fiind întrebată când ar trebui să fie atins, la nivel național, obiectivul unei incidențe de șapte zile mai mic de 50, Merkel nu a dorit să facă o prognoză.Potrivit primului ministru al Saxoniei-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), noi consultări pe tema masurilor anti-pandemie ar urma saloc miercurea viitoare, între premierii de land și cancelarul Angela Merkel.Guvernul federal și landurile au convenit asupra unei „valori de focar”. Numai de la o incidență de 200 pe săptămână ( 7-Tage Inzidenz ) regulile anti-pandemie trebuie înăsprite din nou, în mod semnificativ. Potrivit Institutului Robert Koch, ultima valoare înregistrată la Berlin a fost 195, diferită de cea a Administrației Sanitare, care a dat cifra 218.Numai de la o incidență regională mai mare de 200 și începând cu clasa a 8-a (cu excepția claselor de la finele ciclului de învățământ) ar trebui să existe măsuri suplimentare pentru a se conforma mai bine regulilor AHA, de exemplu prin lecții hibride sau alternative.Cancelarul și premierii au avut o dispută aprinsă cu privire la problema costului autobuzelor școlare suplimentare. Ca rezultat al discuțiilor actuale, pasajul privind finanțarea acestora a fost șters complet din rezoluție, fiind pasat la ministerele regionale de transport.Elevii testați pozitiv de coronavirus trebuie să fie trimiși imediat într-o carantină de cinci zile, împreună cu colegii lor - de obicei o întreagă clasă școlară. La numărătoarea celor cinci zile contează și cele din weekend. După cinci zile de carantină, elevii afectați trebuie să facă un test rapid. Oricine este negativ se poate întoarce la școală. Cei care sunt pozitivi trebuie să fie retestați la fiecare trei zile, până când testul este negativ.Potrivit deciziei luate, profesorii nu se includ în această „izolare de grup”, din cauza „contactului temporar și structurat diferit”. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă există suficiente teste rapide pentru o astfel de procedură. Rezoluția prevede doar: „Guvernul federal va continua să asigure, pentru Germania, cel mai mare contingent posibil de teste rapide antigen și, de asemenea, să sprijine dezvoltarea capacităților de producție interne”.Vacanțele de Crăciun ar trebui să înceapă pe 19 decembrie, cu excepția landurilor Bremen și Turingia. Conform rezoluției, cele două landuri își rezervă dreptul la „un regulament specific regional cu privire la începutul vacanței”.Cerința de mască va fi extinsă și se va aplica, în viitor, și în fața magazinelor cu amănuntul și in parcări. Cumpărăturile de Crăciun trebuie făcute în timpul săptămânii, dacă este posibil.În magazine nu este permis mai mult de un client pe 20 de metri pătrați de suprafață de vânzare - dintr-o suprafață totală de 800 de metri pătrați. Aceasta este o restrângere semnificativă: până acum, unui client i s-a permis să rămână într-o zonă de vânzare mai mică de 10 metri pătrați. Magazinele ar trebui să organizeze un management de intrare.Doar două gospodării cu maximum cinci persoane pot să se întâlnească în propriul apartament. Tinerii sub 14 ani sunt scutiți de cerințe. Până în prezent, a fost permis un total de zece adulți, neexistând nicio restricție explicită cu privire la apartament, ci doar o recomandare. Landul Schleswig-Holstein își menține propriile reglementări de contact.Pentru Crăciun exista un regulament special: în perioada 23 decembrie-1 ianuarie, „întâlnirile cu familia apropiată sau cu prietenii” sunt permise până la maximum zece persoane. În ambele cazuri, sunt excluși copiii cu vârsta de până la 14 ani.Scopul este ca doar „cei mai apropiați membri ai familiei” să fie împreună, a declarat premierul NRW, Armin Laschet, după întâlnire. „Nu ar trebui să fie petreceri de Crăciun și nici petreceri în ajunul Anului Nou”, a adaugat Laschet.Instituțiile culturale, cum ar fi muzeele, cinematografele și teatrele, trebuie să rămână închise, dar „de îndată ce acest lucru este posibil, având în vedere situația infectărilor”, statele federale ar trebui să aiba posibilitatea de a le redeschide.Potrivit prim-ministrului NRW, Armin Laschet (CDU), restaurantele și unitățile de catering trebuie să rămână închise de Crăciun. Măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului ar trebui să se aplice în continuare până la începutul lunii ianuarie, a declarat Laschet miercuri, la Düsseldorf, după consultările la nivel federal. „Toate restaurantele sunt închise, inclusiv de Crăciun”, a spus acesta.În rezoluția guvernului federal și de landuri se precizează: „Guvernul federal și landurile presupun că vor fi necesare restricții extinse până la începutul lunii ianuarie (în special în zona restaurantelor și hotelurilor), din cauza nivelului ridicat de infectare. Guvernanții vor face o altă analiză și încă o evaluare, înainte de Crăciun. "Nu ar trebui să existe o interdicție generală în folosirea petardelor. Focurile de artificii publice sunt însă interzise, pentru a evita adunările în masă, de Revelion. Artificiile trebuie interzise în „piețele și străzile aglomerate”.Vacanță la schiVacanțele la schi ar trebui evitate, până pe 10 ianuarie. Probabil că nu va exista o interdicție, ci un apel către cetățeni să renunțe la acestea. Procedura ulterioară ar trebui abordată la nivel european, iar discuțiile corespunzătoare vor avea loc între țările în cauză. „Guvernului federal i se cere să lucreze la nivel european, pentru a se asigura că turismul de schi nu este permis până pe 10 ianuarie”, se spune în documentul de decizie.Deutsche Bahn urmează să ia măsuri suplimentare în traficul pe distanțe lungi, din cauza călătoriilor de Crăciun. Pentru lunile de iarnă, doar scaunele la fereastră ar trebui să poată fi rezervate în ICE-uri. Majoritatea scaunelor de culoar trebuie blocate în sistemul de rezervare. În principiu, trebuie rezervat un singur loc pentru fiecare loc dublu.Pentru grupurile de locuri cu masă, pot fi rezervate doar scaunele opuse în diagonală. În compartimentele cu șase locuri, pot fi rezervate doar două locuri. Pentru clienții care călătoresc împreună, sunt prevăzute zone în care pot fi rezervate locuri alăturate.Utilizarea testelor rapide pentru coronavirus trebuie extinsă în continuare, pentru a proteja grupurile de risc, cum ar fi vârstnicii și bolnavii. În prezent, în căminele de îngrijire medicală sunt posibile până la 20 de teste pe lună și de rezident.De la 1 decembrie, 30 de teste rapide pe lună ar trebui să fie posibile, pentru fiecare persoană care are nevoie de îngrijire. În funcție de disponibilitate, această cerință ar trebui apoi crescută treptat. Pentru a face acest lucru, instituțiile trebuie să creeze concepte de testare. Apoi, departamentul de sănătate stabilește câte teste pot fi cumpărate și finanțate din costurile asigurărilor de sănătate.„Este important ca rezidenții din facilități să primească și vizite ale familiei, de Crăciun, în cele mai sigure condiții posibile”, se precizează în decizia de miercuri, 25 noiembrie.Nu s-a putut ajunge la un consens, cu privire la modul exact în care clinicile ar trebui sprijinite financiar. Ministerul Federal al Sănătății, Conferința Miniștrilor Sănătății și Consiliul consultativ se vor reuni din nou, în acest scop.Se preconizează acordarea unui ajutor financiar suplimentar, estimat la 17 miliarde de euro, pentru companiile afectate de lockdown.Pot fi luate în calcul particularitățile regionale: landurile cu o incidență mult sub 50 de noi infectări la 100.000 de locuitori (în termen de șapte zile) și cu o tendință de incidență în scădere, au posibilitatea de a se abate de la aceste noi măsuri adoptate.