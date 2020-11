Povestea unui jurnalist AFP, voluntar pentru vaccinul Moderna: Încercăm să ajutăm într-o „lume nebună”

O poveste în două doze

Vaccin sau placebo?

O zi de marți obișnuită printre supereroi

Am primit vaccinul?! Efecte





Când am ajuns acasă, locul de injectare a durut puțin. Am primit de fapt vaccinul? Am petrecut următoarele trei zile căutând pe internet pentru a vedea dacă o injecție de ser fiziologic (care este placebo) poate provoca durere. Nu am găsit un răspuns clar.



A doua doză mi-a fost dată o lună mai târziu, la mijlocul lunii septembrie. Durerea a fost mai severă de această dată și timp de două zile locul injectării a rămas fierbinte și umflat.



Câteva zile mai târziu, mi-am dat seama că participarea la studiul clinic a fost un mod de a lupa și de a mă întrista. Pentru tatăl meu și pentru lumea nebună.



Pe cât de mică era fapta, era singura armă pe care o puteam mânui





Unul dintre elementele cruciale în cursa frenetică pentru un vaccin împotriva coronavirusului este recrutarea a zeci de mii de oameni gata să participe la studiile clinice. Corespondentul AFP din Miami, Leila Macor, este una dintre ele.Leila a participat la studiile de fază 3 ale Moderna, compania americană de biotehnologie, care a anunțat luni că vaccinul său experimental împotriva Covid-19 a fost eficient în proporție de 95%.De ce a decis jurnalistul nostru, care este astmatic, să facă asta? Leila povestește că experiența ei a început la câteva săptămâni după ce tatăl ei a cedat virusului.Tatăl meu a murit de Covid în Chile, cu trei săptămâni înainte de începerea studiilor clinice cu Pfizer și Moderna la sfârșitul lunii iulie.A murit singur, la fel ca mulți oameni care cedează acestui virus. Atât de singur încât, în delirul său, era convins că fusese răpit.În timp ce frații, mama și cu mine am încercat să facem față pierderii, a trebuit să mă confrunt cu o altă realitate: Miami și Florida, în general, au fost noul epicentru al virusului care l-a ucis pe tatăl meu. Și treaba mea a fost, de asemenea, să acopăr jurnalistic această poveste și celelalte morți.Ideea de a face orice, oricât de puțin ar fi, pentru a ajuta la depășirea acestei ciume care ne-a ucis oamenii și ne-a dat viața peste cap, a fost destul de cathartic încât am încercat.Le-am povestit prietenilor și rudelor. Toți m-au ajutat să concluzionez că riscul unui potențial efect secundar al unui vaccin pentru un astmatic ca mine ar fi mai mic decât riscul de a mă îmbolnăvi de virus.Și am decis să particip.La două zile după ce am scris o poveste pentru AFP despre începutul studiilor clinice de fază 3 din Florida, am bătut din nou la ușa centrului, dar de data aceasta ca obiect de studiu.Centrele de cercetare din America de la Hollywood participau la testele Pfizer și Moderna. O zi una, o zi cealaltă. Am fost acolo într-o marți: era Moderna.În același timp, alte zeci de centre din țară recrutau voluntari. Oricine ar putea candida, atâta timp cât probabilitățile lor de a fi infectate erau mari: medici, șoferi de taxi ... jurnaliști.Mi s-a pus un autocolant cu numele meu și am fost dusă la un birou, unde mi s-a spus ce voi citi mai târziu într-un document de 22 de pagini. Că au fost două doze. Că am fi plătiți cu 2.400 de dolari pe durata procesului de doi ani.Mi s-a spus la ce efecte secundare să mă aștept (durere unde aș primi injecția, febră, frisoane). Că am fost 30.000, împărțiți în două grupuri: o jumătate ar primi vaccinul, cealaltă un placebo.„Chiar și noi nu știm care este vaccinul”, mi-a spus asistenta când am încercat să aflu dacă urma să primesc un placebo. Numai Moderna va ști când va veni timpul să analizăm datele.„Ce se întâmplă dacă sunt testat pentru anticorpi?”, am întrebat.Nu va da neapărat un rezultat corect, a răspuns ea.„Incertitudinea mă va ucide!”, am exclamat.Apoi, asistenta și-a ridicat privirea, spunându-mi foarte serios: „Placebo-urile sunt la fel de importante ca vaccinurile. Nu pot face testul fără grupul de control. Ajutați omenirea indiferent de grupul tău”.M-am simțit vinovată de asta și am încetat să mai pun întrebarea.De asemenea, mi s-au prelevat probe de sânge pentru a umple șase sau opt tuburi, am pierdut numărul. Mi s-a făcut un test de sarcină. Și au fost foarte fermi cu privire la aportul necesar de contraceptive: „Nu știm încă efectul vaccinului asupra fătului”, mi s-a spus în repetate rânduri.Apoi, două persoane au venit cu vaccinul într-un cooler. Sau placebo, atunci.Au râs când i-am rugat să mă lase să fac o fotografie a injecției.Ceea ce pentru mine a fost un moment istoric a fost pentru ei doar o marți obișnuită.Nu a fost dureros. Am fost apoi dusă într-o sală de așteptare, unde am fost ținut sub observație o jumătate de oră. Trei sau patru voluntari se uitau la telefoanele lor. O asistentă cubaneză purta o pelerină, pelerina roșie a lui Superman.„De ce pelerina?”, am întrebat.„Pentru că aici suntem cu toții eroi, draga mea”, mi-a spus ea.Mi s-au dat mai multe autocolante, un tricou și o mască, toate cu mesajul „Covid Warriors” și un design care arată un super-erou care luptă împotriva virusului.De asemenea, am fost obligată să descarc o aplicație concepută pentru studiu, unde ocazional trebuie să îmi completez temperatura și simptomele.