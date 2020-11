Morgă în camion frigorific pe stadion, la Timișoara / Spitalele nu mai fac față numărului mare de decese ale pacienților cu COVID-19

Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara şi Spitalul CFR din Timişoara au încheiat un contract cu o firmă de pompe funebre care a dus pe Stadionul CFR un camion frigorific unde pot fi puse trupurile pacienţilor care au decedat în urma infecţiei cu coronavirus. Aceasta, în condițiile în care morgile celor două unităţi medicale nu mai fac faţă numărului mare de decese, iar unele familii, aflate în izolare sau în carantină, nu își pot ridica ruda decedată imediat.

Camionul care a fost pus la dispoziţia celor două spitale se află în zona Stadionului CFR din Timişoara, acolo unde este şi spitalul militar de campanie. Medicii spun că au fost nevoiţi să recurgă la această soluţie deoarece nu mai au loc în morgile spitalelor.

”Serviciul de Morgă al spitalului nostru este foarte redus ca şi capacitate. Avem două locuri pentru pacienţii Covid şi maxim 2-3 locuri pentru pacienţii non-Covid. Ţinând cont de faptul că trebuie să respectăm şi aici anumite circuite, ţinând cont că în ultimele zile am avut un număr crescut de decese, am luat decizia să avem un serviciu civilizat, să facem acest contract cu o firmă de pompe funebre tocmai pentru a oferi un serviciu decent şi ecumenic. Am avut 10 decese în doar două zile. Am avut cazuri şi avem cazuri în care membrii familiei sunt în izolare la domiciliu şi atunci trebuie să avem grijă de aceste corpuri până rudele ies din izolare şi pot face serviciul mortuar”, a declarat medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara, potrivit News.ro