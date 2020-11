Compania Pfizer lansează un program-pilot de livrare a vaccinului experimental anti-Covid în patru state americane

Vaccinul dezvoltat de Pfizer, care, pe baza datelor iniţiale, a demonstrat o eficacitate de peste 90% în prevenirea COVID-19, trebuie transportat şi păstrat la -70 grade Celsius, semnificativ sub standardul de temperatură de 2-8 grade Celsius pentru vaccinuri.'Suntem încrezători că rezultatele acestui program-pilot de livrare a vaccinurilor va servi ca model pentru alte state ale SUA şi pentru guverne internaţionale, în contextul în care acestea se pregătesc să implementeze programe eficiente de vaccinare COVID-19', a transmis Pfizer luni într-un comunicat.Pentru acest program au fost selectate Rhode Island, Texas, New Mexico şi Tennessee, luându-se în calcul diferenţele dintre ele în ce priveşte mărimea totală, diversitatea populaţiei, infrastructura de imunizare şi nevoia de a ajunge la persoane din aşezări urbane şi rurale variate. Cele patru state nu vor primi doze de vaccin mai devreme decât altele şi nici condiţii speciale în virtutea programului pilot, a precizat Pfizer.Compania se aşteaptă să strângă suficiente date de siguranţă despre vaccin pe baza testelor pe scară largă de ultimă fază, aflate în desfăşurare, până în a treia săptămână din noiembrie înainte de a cere autorizarea pentru utilizare de urgenţă.Pfizer şi partenerul său BioNTech SE au încheiat un acord de 1,95 miliarde de dolari pentru a livra 100 milioane de doze de vaccin guvernului SUA, care deţine opţiunea de a mai cumpăra 500 milioane de doze suplimentare.Puţin mai devreme luni, rivalul Pfizer, compania Moderna, a anunţat că vaccinul său experimental are o eficacitate de 94,5% în prevenirea COVID-19, pe baza datelor preliminare ale testării de ultimă fază, un anunţ care a impulsionat speranţele că un vaccin împotriva bolii cauzate de noul coronavirus ar putea fi disponibil pentru inoculare în curând. Atât vaccinul dezvoltat de Pfizer, cât şi cel al Moderna utilizează o tehnologie nouă, denumită ARN mesager sintetic, care activează sistemul imunitar împotriva virusului.