Fauci: Va fi nevoie de mască și distanțare socială și după vaccinarea anti-Covid

De fapt, Fauci recomandă oamenilor să poarte mască şi să practice distanţarea socială chiar şi după ce se vor vaccina. Compania americană Moderna a anunţat luni că, potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu clinic, vaccinul său pentru Covid-19, dezvoltat în colaborare cu Institutul Naţional pentru Boli Infecţioase şi Alergii din SUA, are o eficacitate de 94,5%.Informaţia a venit după un anunţ similar făcut pe 9 noiembrie de companiile Pfizer şi BioNTech, potrivit căruia vaccinul pentru Covid-19 al acestora are o eficacitate de peste 90%.”În mod evident, cu un vaccin care are o eficacitate de peste 90% vă puteţi simţi mult mai în siguranţă că nu veţi lua virusul. Dar aş recomanda oamenilor să nu renunţe la toate măsurile de sănătate publică doar pentru că s-au vaccinat”, a spus Fauci la CNN.Aceste măsuri includ purtarea universală a măştii, menţinerea distanţării sociale, evitarea aglomeraţiei, concentrarea pe activităţi în aer liber şi spălarea frecventă a mâinilor.Fauci a explicat că, ”deşi pentru populaţie în general vaccinul poate avea o eficacitate de 95%, nu se poate şti cât de eficace este la nivel personal. Chiar şi la ratele de succes respective, aproximativ 5%-10% dintre persoanele imunizate ar putea să ia virusul”.În plus, efectul protector al unui vaccin ar putea avea loc după o lună, poate chiar mai mult, a spus David Ho, virusolog care lucrează la dezvoltarea de terapii cu anticorpi monoclonali pentru Covid-19 la Universitatea Columbia. Deocamdată, Pfizer a anunţat că vaccinul său în două doze pentru Covid-19 a arătat o eficacitate de 90% la şapte zile de la administrarea celei de-a doua doze.Potrivit Moderna, vaccinul său ar avea o eficacitate de 94,5% la două săptămâni de la administrarea celei de-a doua doze. Medicul Bruce Hirsch, specialist în boli infecţioase la Northwell Health, a adăugat că mulţi oameni sunt împotriva vaccinurilor şi s-ar putea să nu se vaccineze, ceea ce va afecta imunitatea populaţiei la Covid-19 şi va prelungi riscul unei pandemii.Fauci, în vârstă de 79 de ani, a spus că, atunci când se va vaccina, nu intenţionează să renunţe la toate măsurile de sănătate pe care le-a susţinut în timpul pandemiei. Acesta anticipează că majoritatea americanilor vor fi vaccinaţi în trimestrul al doilea şi trimestrul al treilea din 2021. ”Dar nu va fi ca şi cum vom opri pandemia apăsând pe un buton şi vom reveni la normal în totalitate. Va fi o revenire treptată la normalitate, pe măsură ce vor trece săptămânile şi lunile, pe parcursul anului 2021”, a mai spus Fauci.