Marea necunoscută a pandemiei de Covid, locul în care oamenii se infectează

În Germania, autoritățile spun că nu știu de unde au contractat virusul circa 75% dintre persoanele care au fost testate. În Austria, cifra se ridică la 77%. În Spania, ministerul sănătății a spus că a putut identifica originea a doar 7% din infecțiile înregistrate în ultima săptămână a lunii octombrie. În Franța și Italia, doar aproximativ 20% din cazurile noi au fost legate de persoanele care anterior au dat rezultate pozitive.Jay Varma, consilier principal pentru sănătate publică în primăria din New York, a declarat că 10% din infecțiile orașului se datorează călătoriilor, 5% din adunări și alți 5% din instituții, cum ar fi casele de îngrijire medicală."Marea majoritate a restului - undeva probabil în jur de 50% sau mai mult - nu avem o modalitate de a atribui direct sursa lor de infecție", a spus Varma. „Și asta este o preocupare”.Deficiență in depistarea și monitorizarea contacțilorUnul dintre motivele acestui deficit este că majoritatea sistemelor de urmărire a contacților pentru a investiga infecțiile nu au identificat suficiente contacte pentru a identifica modul în care virusul se răspândește.Națiunile asiatice, care au folosit cu succes urmărirea contacților pentru a controla boala, intervievează 10 sau mai mulți contacți pentru fiecare caz. În SUA, Franța, Marea Britanie și Spania, autoritățile identifică mai puțin de patru contacți pentru fiecare caz, potrivit datelor guvernamentale.Chiar și atunci când datele pot fi extrase din astfel de înregistrări limitate și parțiale de urmărire a contacților, este probabil să fie distorsionate de statistică.Cei mai mulți se infectează acasă? Jurnal de contactPentru a ilustra acest lucru, Marc Lipsitch, un epidemiolog de la Harvard T.H., indică datele guvernamentale din mai multe țări care arată că majoritatea oamenilor se infectează acasă. Casa este probabil în fruntea listei, a spus el, din cauza că e greu este de urmărit infecțiile care provin din alte părți."Este posibil să punem prea mult accent pe ceea ce putem urmări ... și să nu acționăm asupra tipurilor de unități care contribuie foarte probabil, dar pentru care datele nu sunt la fel de convingătoare", a spus el.Falko Liecke, consilier al orașului pentru sănătate și tineret din popularul district Neukölln din Berlin, a declarat că localizatorii săi de contact se confruntă adesea cu problema că persoanele care dau test pozitiv „nu își amintesc sau nu vor să-și amintească” unde erau exact și cu cine , în zilele anterioare manifestării simptomelor. Un decalaj actual de până la o săptămână în obținerea rezultatelor testelor agravează lucrurile, a spus el.Problema este agravată de modul în care funcționează acest virus, în special de faptul că poate dura până la 10 zile pentru a dezvolta simptome. De asemenea, persoanele pot fi infecțioase fără a prezenta deloc simptome.Unele orașe germane au cerut oamenilor să păstreze un „jurnal de contact” pe care ar putea să-l înmâneze pentru a stabili contacții dacă dau dovadă de pozitivitate.Un alt loc cheie unde se întâmplă infectări între necunoscuți este restaurantul. Aplicațiile pentru smartphone-uri care vă avertizează dacă ați fost în contact strâns cu cineva care se testează pozitiv ulterior ar trebui să contribuie la soluționarea acestei probleme, dar nu au fost suficient adoptate pentru a fi utile, spun experții.Autoritățile din unele țări europene și din statele americane au solicitat restaurantelor și barurilor să adune informații de contact de la clienții lor, pentru a ajuta la localizarea contacților dacă un client se testează ulterior pozitiv.În Franța, autoritățile au început să solicite restaurantelor să adune aceste informații doar la începutul lunii octombrie, la mai mult de patru luni după ce țara a ieșit din primul său blocaj. Chiar și așa, aceste informații sunt rareori folosite. În Parisul înțesat cu restaurante, autoritățile locale de sănătate spun că nu au efectuat o singură anchetă folosind datele clienților.Fără o bună înțelegere a setărilor în care virusul este cel mai probabil să fie transmis, mai multe țări europene au fost nevoite să reintroducă carantina generală în această toamnă.Franța, Germania, Marea Britanie și alte țări au închis din nou toate restaurantele și barurile, cinematografele, teatrele și, în unele cazuri, magazinele neesențiale pentru a preveni prăbușirea sistemelor de sănătate sub o afluență de pacienți. Statele americane de la New York la Utah au impus, de asemenea, noi restricții.În Europa, ultimele restricții au stârnit dezbateri puternice cu privire la probabilitatea ca restaurantele, în special, să răspândească infecții. Oamenii de știință au avertizat de luni de zile că virusul tinde să se răspândească cel mai repede în spații închise, slab ventilate și aglomerate, dar mulți proprietari de restaurante au susținut contrariul. ( Washington Post