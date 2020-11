Managerul Spitalului Județean din Sibiu, încă în funcție deși vicepremierul i-a cerut demisia

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu, Liliana Coldea, este încă în funcție, deşi vicepremierul Raluca Turcan îi ceruse vineri demisia. Sibiul a intrat în carantină de luni, începând cu ora 05.00 dimineața, pentru o perioadă de două săptămâni. Măsura carantinării s-a luat pentru municipiul Sibiu, oraşele Cisnădie şi Tălmaciu şi comuna Şelimbăr, din cauză că judeţul Sibiu înregistrează în continuare cea mai mare rată de infectare cu SARS-CoV-2 din România, de 8,32 la mia de locuitori.

"În momentul de faţă, doamna conferenţiar doctor Liliana Coldea se află la serviciu şi îşi exercită în continuare funcţia de manager", a declarat luni pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Decebal Todăriţă.





Vicepremierul Raluca Turcan anunţa, vineri, că directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, Gabriel Budescu, a demisionat şi că aşteaptă şi demisia directorului SCJU Sibiu, Liliana Coldea.





"Am ajuns într-un punct care reclamă măsuri mult mai stricte, iar obiectivul lor îl reprezintă protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor din Sibiu. Nimic nu este mai presus de sănătate, dar acest lucru nu se poate fără un efort comun, al tuturor; trebuie să fim cu toţii solidari şi eficienţi. Acest virus este un inamic al tuturor românilor şi reprezintă un pericol pentru bătrâni şi tineri deopotrivă. Am luat o serie de decizii prin care situaţia actuală va fi remediată, inclusiv la nivelul instituţiilor judeţului Sibiu pentru ca acestea să devină mai eficiente în raport cu oamenii şi cu atribuţiile pe care le au. Astfel, măsurile în privinţa eficientizării instituţiilor din judeţul Sibiu au plecat de la revocarea din funcţie a subprefectului, care a fost la conducere în ultimele două săptămâni, perioadă în care ar fi fost nevoie de mai multă eficienţă. Am primit şi decizia directorului DSP de a demisiona şi aştept demisia managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu. Pentru mine e evident că, pentru ca un om să aibă încredere în spital, spitalul trebuie să inspire această încredere", a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, Raluca Turcan.





Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a anunţat, de vineri, că SCJU Sibiu ar urma să fie controlat de Ministerul Sănătăţii, pentru a se verifica cum s-a procedat în cazul pacienţilor COVID-19.





"Cunoaştem faptul că au fost date memorii la nivelul managementului spitalului şi poate de aceea trebuie să vină să facă Ministerul Sănătăţii, să vadă ce s-a întâmplat. DSU are rol inclusiv la UPU, dar când intrăm în zona spitalului şi managementul spitalului, aici trebuie să intervină Ministerul Sănătăţii", a spus Raed Arafat.





Liliana Coldea ocupă funcţia de director al SCJU din luna mai. Atunci a fost organizat un concurs pentru postul de director general al spitalului sibian, la care s-a prezentat doar ea. Schimbarea din funcţie a directorului general al spitalului sibian se poate face fie dacă acesta demisionează, fie dacă este demis de către Consiliul Judeţean, în baza unui raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.