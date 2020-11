Coronavirus: Criminalul în serie Peter Sutcliffe, supranumit "Spintecătorul din Yorkshire", a murit de COVID-19

Criminalul în serie a murit în spital, a declarat un purtător de cuvânt al Prison Service, citat de The Guardian. El a fost arestat în 1981 şi a pledat vinovat pentru 13 capete de acuzare pentru crimă şi 7 pentru tentativă de crimă.Peter Sutcliffe şi-a petrecut restul zilelor în închisoarea Frankland din comitatul Durham.Potrivit The Guardian, el a murit la Spitalul Universitar din North Durham, situat în apropierea închisorii.Sky News a relatat că Sutcliffe a fost internat după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19 şi ar fi refuzat tratamentul.În vârstă de 74 de ani, Peter Sutcliffe a fost tratat în urmă cu două săptămâni pentru un posibil atac de cord şi a fost ulterior transportat înapoi în închisoare, însă a fost internat din nou după ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, Sutcliffe avea o stare de sănătate precară, era obez şi avea diabet, notează The Guardian.