Bilanțul strategiei suedeze: Ce s-a ales de prognozele Agenției de Sănătate Publică?

„Vom continua pe această cale”

„Greșeli costisitoare”

A venit toamna iar spitalizările cu COVID-19 cresc mai rapid în Suedia decât în orice altă țară europeană în timp ce în capitala Stockholm - epicentrul ambelor valuri ale pandemiei din această țară - unul din cinci teste este pozitiv, sugerând că virusul este chiar mai răspândit decât sugerează cifrele oficiale.„Până acum strategia Suediei s-a dovedit un eșec dramatic”, afirmă Lena Einhorn, un virusolog suedez și o critică proeminentă a abordării suedeze.„În urmă cu patru zile am avut de opt ori mai multe cazuri pe cap de locuitor decât Finlanda și de 3,5 ori mai multe decât Norvegia. La ei trebuia să fie mai rău toamna aceasta fiindcă noi trebuia să avem imunitate”, adaugă Einhorn.Până și Agenția de Sănătate Publică a Suediei recunoaște că prognoza sa anterioară conform căreia vecinii nordici vor suferi mai mult în toamnă pare eronată.În prezent situația din Suedia este mai gravă decât în Danemarca, Finlanda și Norvegia în ceea ce privește numărul de cazuri, spitalizări și decese raportate la populația lor.„Vedem de asemenea că multe țări din Europa afectate în primăvară care au avut carantină iar acum din nou au carantină asistând la o creștere mare. Deci pare să urmeze acest tipar că dacă ai avut multe cazuri în primăvară ai de asemenea multe cazuri acum”, afirmă Sara Byfors, specialist în cadrul Agenției de Sănătate suedeze.„Nu știm de ce se întâmplă acest lucru”, a adăugat aceasta.Chiar Tegnell a declarat miercuri pentru Financial Times că este „un mare mister” cine a avut imunitate și cine nu, insistând însă că bătălia cu COVID-19 este „de lungă durată” și că o strategie care ar putea funcționa timp de mai multe luni sau chiar ani este cel mai important lucru.Suedia continuă cu strategia sa de a nu impune o carantină oficială, în contrast cu celelalte țări europene.Agenția de Sănătate emite în schimb recomandări privind respectarea distanțării fizice, urmarea regulilor de igienă și practicarea muncii de acasă în cazurile unde este posibil.Suedia rămâne singura țară europeană care nu impune purtarea măștilor de protecție în afara spitalelor.O diferență față de primul val este însă că acum autoritățile emit recomandări locale pentru regiunile care au o rată ridicată a contagierilor. A emis astfel de recomandări - precum evitarea magazinelor și a transportului public - pentru aproape două treimi din populație.Însă Sara Byfors de la Agenția de Sănătate afirmă că deocamdată nu a fost evaluată eficiența acestor măsuri, adăugând însă că recomandări privind purtarea măștii sau evitarea călătoritului ar putea fi emise și la nivel național dacă situația o va cere.„Tradițional, legea noastră se bazează pe măsuri voluntare...Vom continua pe această cale și ne așteptăm apoi ca toate persoanele din Suedia să urmeze acele recomandări și că acest lucru va avea scopul pe care îl urmărim: încetinirea răspândirii bolii”, a mai precizat Byfors.Strategia suedeză și Agenția de Sănătate încă se bucură de un larg sprijin în rândul publicului dar au început să apară și semne de disidență.Frederik Sund, directorul secției de boli infecțioase a spitalului universitar din Uppsala, prima regiune a Suediei pentru care au fost emise recomandări locale în urmă cu trei săptămâni, a declarat pentru televiziunea SVT că Suedia ar trebui să ia în considerare o carantină și asta rapid pentru a ține sub control al doilea val.„Am văzut în ultimele câteva săptămâni că restricțiile nu sunt respectate. Cu o asemenea creștere a infecțiilor precum cea de acum, este ca și cum noi cei din Suedia suntem în cădere liberă”, a adăugat acesta.Numărul de spitalizări cu COVID-19 se dublează la fiecare opt zile în Suedia, cea mai rapidă rată din orice țară europeană pentru care există date disponibile.Numărul de cazuri pe cap de locuitor a crescut de șase ori în ultima lună, înregistrând aproape 300 de noi infecții zilnice la milionul de locuitori, aproape de Marea Britanie și cu mult înaintea vecinilor săi nordici.Tegnell afirmă că numerele sunt „îngrijorătoare” dar adaugă că 75-80% din paturile de la terapie intensivă sunt încă libere și că numerele ridicate se datorează în parte faptului că Suedia a fost lovită mai târziu de al doilea val al pandemiei decât alte țări.Săptămâna aceasta azilurile de bătrâni din Stockholm au anunțat că virusul se răspândește din nou rapid printre rezidenții lor, un semn îngrijorător ținând cont că majoritatea deceselor înregistrate în primul val al pandemiei au avut loc în acestea.Atât autoritățile din capitala suedeză cât și cele din Göteborg, al doilea cel mai mare oraș al țării, au anunțat miercuri că vor interzice vizitele la azilurile de îngrijire a bătrânilor.Cu cât strategia suedeză este mai criticată, cu atât Agenția de Sănătate Publică o apără mai mult, afirmă criticii săi care nu se așteaptă la o schimbare a abordării prea curând.„Sunt pur și simplu încăpățânați. Nu sunt capabili să își recunoască greșelile. Greșelile lor sunt costisitoare”, afirnă Einhorn.Peste 6.000 de suedezi și-au pierdut viața din cauza COVID-19, Suedia având una din cele mai mare rate ale mortalității cauzate de coronavirus pe cap de locuitor din Europa, în Europa fiind doar în spatele Belgiei, Spaniei, Italiei, Marii Britanii și Franței.Premierul Stefan Lofven, pe larg criticat datorită inacțiunii sale privind pandemia, a afirmat miercuri că barurilor și restaurantelor li se va interzice să vândă alcool după ora 22:00 începând de vinerea viitoare.Tegnell afirmă că Suedia își va îmbunătăți comunicarea în zonele unde sunt probleme, precum petrecerile private.„Va fi o luptă grea pentru noi toți dar va trebui și să ne adaptăm pe parcurs fiindcă sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem încă”, a adăugat arhitectul strategiei suedeze.