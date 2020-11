Coronavirus: Record de infecții în Japonia / Experții vorbesc de un „al treilea val” al pandemiei

„Suntem în alertă ridicată”, a declarat Yasutoshi Nishimura, ministrul responsabil de combaterea pandemiei de COVID-19, adăugând că „trebuie să prevenim o expansiune explozivă a infecției”.Capitala Tokyo a înregistrat joi 393 de noi cazuri, a doua zi consecutivă în care au fost raportate peste 300 de cazuri. Numărul pacienților internați la terapie intensivă a crescut la 39.Nishimura a sugerat că scăderea temperaturilor și umiditatea scăzută ar putea exacerba pandemia pe măsură ce oamenii se întorc în case.„Dacă răspândirea infecției continuă va trebui să luăm măsuri mai dure”, a afirmat acesta.Guvernul nipon a încercat să repornească activitatea economică în timp ce ține virusul sub control, lansând programul de subvenții „Go To Travel” pentru a încuraja turismul intern și ajuta acest sector să treacă peste repercursiunile economice ale pandemiei.Premierul Yoshihide Suga a promis să țină virusul sub control și că Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi organizate anul viitor. Guvernul intenționează să relaxeze restricțiile de călătorie pentru sportivii străini și analizează dacă să ia măsuri similare și pentru spectatori.Miercuri, Japonia înregistrase 1.547 de noi contagieri cu SARS-CoV-2, cel mai mare număr de la începutul lunii august, unii experți în sănătate publică afirmând că țara insulară se confruntă cu un „al treilea” val al pandemiei.„Această situație poate fi privită ca un al treilea val” a declarat Toshio Nakagawa, directorul Asociației Medicale Japoneze în cadrul unei conferințe de presă.Capitala Tokyo se confruntă cu o creștere a numărului de infecții de la începutul lunii noiembrie, rata de contagiere apropiindu-se de vârful din august.