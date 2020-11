Coronavirus: Brazilia a autorizat reluarea studiilor clinice pentru vaccinul chinezesc CoronaVac / Pacientul decedat s-ar fi sinucis

„Din motive de transparență, ANVISA anunță că tocmai a autorizat reluarea studiilor clinice ale CoronaVac", a anunțat miercuri autoritatea de reglementare braziliană într-un comunicat de presă.Aceasta anunțase marți că a suspendat testele clinice pentru un vaccin experimental chinezesc împotriva coronavirusului după „un incident grav” la un voluntar, dar laboratorul care produce vaccinul s-a declarat încrezător în siguranța produsului său.Institutul Butantan, responsabil de coordonarea testelor de vaccin în Brazilia, a informat ulterior că pacientul în cauză și-a pierdut viața dar că moartea acestuia nu are legătură cu vaccinul. Poliția braziliană investighează un posibil suicid al acestuia.Într-un comunicat publicat marți, laboratorul chinez Sinovac Biotech care produce CoronaVac s-a declarat „încrezător în siguranța vaccinului” și a afirmat că incidentul din Brazilia „nu are legătură” cu vaccinul.Pfizer și Sinovac se află în faza a treia a testelor clinice, ultimul stadiu înainte de a obține sau nu unda verde a autorităților de reglementare.Ambele laboratoare efectuează teste în Brazilia, a doua cea mai îndoliată țară din lume, cu peste 162.000 de decese legate de pandemie.Primul lot de 120.000 de doze CoronaVac a fost obiectul unei lupte politice în Brazilia între unul dintre cei mai mari partizani ai săi, guvernatorul statului Sao Paulo, Joao Doria, și principalul său adversar politic, președintele Jair Bolsonaro.Acesta din urmă favorizează mai degrabă vaccinul dezvoltat de universitatea Oxford împreună cu grupul farmaceutic AstraZeneca. Luna trecută, Bolsonaro a anulat un acord privind achiziția a 46 de milioane de doze de vaccin chinezesc anunțat chiar de ministrul Sănătății.Evocând o „Chină foarte discreditată” deoarece „acolo s-a născut virusul”, președintele a spus că țara sa nu va „cumpăra un vaccin care nu interesează pe nimeni”.Luni, Joao Doria a anunțat că primele 120.000 de doze de CoronaVac vor ajunge în Sao Paulo în 20 noiembrie.Statul Sao Paulo are un acord cu Sinovac pentru achiziționarea a 46 de milioane de doze (6 produse în China, restul în Brazilia).