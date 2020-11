​Coronavirus: Brazilia suspendă testele pentru vaccinul chinezesc CoronaVac după un "incident grav"

Decizia privind vaccinul CoronaVac vine în aceeași zi în care gigantul farmaceutic american Pfizer a anunțat că vaccinul său împotriva coronavirusului are o eficiență de 90%.Agenția sanitară ANVISA din Brazilia "a decis să întrerupă testul clinic privind vaccinul CoronaVac după un incident grav" în 29 octombrie, potrivit unui comunicat publicat luni.ANVISA nu a oferit detalii, dar a indicat că acest tip de incidente poate include moartea, efecte secundare potențial fatale, o invaliditate gravă, o internare și alte "evenimente semnificative clinic".Organismul public care coordonează testele de vaccin în Brazilia, Institutul Butantan, s-a declarat "surprins" de această decizie și a anunțat o conferință de presă marți, la ora 14,00 GMT.Într-un comunicat publicat marți, laboratorul chinez Sinovac Biotech care produce CoronaVac s-a declarat "încrezător în siguranța vaccinului" și a afirmat că incidentul din Brazilia "nu are legătură" cu vaccinul.Pfizer și Sinovac se află în faza a treia a testelor clinice, ultimul stadiu înainte de a obține sau nu unda verde a autorităților de reglementare.Ambele laboratoare efectuează teste în Brazilia, a doua cea mai îndoliată țară din lume, cu peste 162.000 de decese legate de pandemie.CoronaVac a fost obiectul unei lupte politice în Brazilia între unul dintre cei mai mari partizani ai săi, guvernatorul statului Sao Paulo, Joao Doria, și principalul său adversar politic, președintele Jair Bolsonaro.Acesta din urmă favorizează mai degrabă vaccinul dezvoltat de universitatea Oxford împreună cu grupul farmaceutic AstraZeneca.Luna trecută, Bolsonaro a anulat un acord privind achiziția a 46 de milioane de doze de vaccin chinezesc anunțat chiar de ministrul Sănătății. Evocând o "Chină foarte discreditată" deoarece "acolo s-a născut virusul", președintele a spus că țara sa nu va "cumpăra un vaccin care nu interesează pe nimeni".Luni, Joao Doria a anunțat că primele 120.000 de doze de CoronaVac vor ajunge în Sao Paulo în 20 noiembrie. Statul Sao Paulo are un acord cu Sinovac pentru achiziționarea a 46 de milioane de doze (6 produse în China, restul în Brazilia).Într-un comunicat, guvernul acestui stat și-a exprimat regretul că "a aflat de decizie din presă, în loc să fie informat direct de ANVISA" și și-a exprimat speranța că Institutul Butantan va oferi mai multe detalii asupra "adevăratelor motive ale suspendării".Un alt vaccin candidat a fost suspendat temporar: cel dezvoltat de grupul AstraZeneca cu Oxford, după apariția unei boli la unul dintre participanți.Testul a fost suspendat la scară mondială în 6 septembrie, dar a fost reluat după câteva zile în Marea Britanie și săptămânile următoare în Africa de Sud, Brazilia și Statele Unite, în condițiile în care diversele autorități au estimat că vaccinul nu prezintă pericole iar maladia în cauză nu este legată aparent de vaccin.