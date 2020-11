Belgia: Numărul cazurilor de Covid-19 a ajuns la jumătate de milion / Apar semnale privind stagnarea epidemiei

Belgia, un stat cu o populaţie de 11 milioane de locuitori, care găzduieşte sedii ale Uniunii Europene şi ale NATO, are una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din cauza Covid-19 şi a înregistrat una dintre cele mai accentuate creşteri din Europa a numărului de cazuri în timpul recrudescenţei virusului după terminarea verii.Potrivit datelor institutului de sănătate Sciensano, numărul testelor cu rezultate pozitive pentru Covid-19 a depăşit duminică pragul de 500.000, după o perioadă de două săptămâni în timpul căreia media zilnică a numărului de cazuri noi a fost de peste 12.600.În ultimele şapte zile, în comparaţie cu săptămâna precedentă, s-a înregistrat o scădere cu 40% a numărului mediu de cazuri zilnice. Deşi această scădere s-ar putea datora faptului că autorităţile belgiene testează în prezent doar persoane care prezintă simptomatologie, spitalizările au scăzut cu 9% în aceeaşi perioadă.Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Yves Van Laethem, a spus că se aşteaptă ca numărul de pacienţi din unităţile de terapie intensivă să rămână sub capacitatea maximă de 2.000 de locuri.„Chiar dacă numărul pacienţilor de la terapie intensivă este încă într-o uşoară creştere, ne putem aştepta ca această cifră să rămână constantă în timpul săptămânii şi să rămână sub pragul de 1.500 de pacienţi”, a declarat oficialul belgian în timpul unei conferinţe de presă.Prim-ministrul Alexander De Croo a declarat luni pentru postul de radio La Premiere că situaţia spitalelor este în continuare foarte dificilă.„Dacă am atins un punct maximal, aflăm acest lucru abia după ce se întâmplă”, a spus premierul belgian. „Este clar că sărbătorirea sfârşitului de an va fi făcută într-o manieră diferită”, a adăugat el.Bilanţul deceselor în Belgia din cauza Covid-19 de la debutul pandemiei este de 13.055, potrivit institutului Sciensano.Guvernul belgian a impus restricţii sociale care să încetinească transmiterea virusului şi va revizui aceste măsuri, inclusiv închiderea magazinelor care vând produse neesenţiale, în data de 1 decembrie.