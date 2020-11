VIDEO Arafat, despre ordinul privind UPU: Legea nu permite să nu mai primim oameni la Urgențe, indiferent de situație / Înainte de pandemie aveam mai mulți oameni la UPU

După ce mai multe voci din sistemul medical au criticat ordinul, Raed Arafat a precizat că s-a întâlnit marți cu „colegii” de la unitățile de primir-urgență din București și va avea „mâine sau poimâine” o altă „pe plan național”.











„În niciun caz nu putem să spunem s-a terminat, am închis poarta, am închis ușa și nu mai primim pe nimeni, stați în stradă sau căutați-vă alt spital sau să spunem asta la ambulanțe care așteaptă că nu vă luăm bolnavii, mergeți și căutați voi spital când o ambulanță dacă începe să se plimbe între spitale este o resursă de intervenție blocată care avem nevoie de ea și poate că altă persoană acasă are probleme grave, are urgență gravă sau un accident rutier, care să nu putem să trimitem la el ambulanța respectivă pentru că ea se plimbă între spitale pentru că un spital închide poarta, următorul închide poarta și trebuie să caute spitalul care să accepte pacientul







Arafat argumentează că înainte de pandemie erau 12-13.000 de oameni pe zi în UPU, iar în pandemie sunt 7.000, dar cazuri complexe care pun probleme și provocări și pacienți care rămân în UPU mult timp așteptând testele.





„S-a schimbat profilul cazurilor. Înainte aveam cazuri ușoare pe care puteam să le rezolvăm rapid, cazuri complexe pe care le internam în spital, acum avem cazuri complexe, care pun probleme și provocări, de suspecți Covid, pe care nu putem să îi internăm până nu au test, cazuri de pacienți cu dispnee, care au nevoie de intubație, și care sunt Covid pozitiv, dar și cazurile celelalte de urgență majoră, gen infarcte, accidente vasculare și altele. Diferența este însă că foarte mulți dintre pacienții Covid pozitivi rămân perioade îndelungate în UPU și atunci de aici vine această presiune”, a mai spus Raed Arafat.

„Una dintre soluțiile pe care vrem să le introducem poate chiar de săptămâna viitoare: testarea rapidă pe bază de antigeni în UPU pentru pacienții simptomatici, unde suspicionăm că sunt pozitivi”, a spus Raed Arafat, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, în care explică rațiunea care a stat la baza emiterii ordinului care privește primirea pacienților în UPU. Acesta a precizat că au fost comandate deja teste rapide și că în acest fel se așteaptă să scadă presiunea asupra UPU-rilor, pentru că rezultatele unui test vor fi gata în 15-20 de minute. Aceste teste ar putea intra în dotare săptămâna viitoare.

Raed Arafat a explicat că în acest moment în UPU-urile din întreaga țară este o presiune, determinată de pacienții suspecți care „rămân perioade îndelungate în UPU” până la venirea testelor sau până la găsirea unui loc de internare. În încheiere, Raed Arafat a promis că va încerca „în echipă cu toți” să găsească „soluții și la nivelul serviciilor de urgență prespitalicești dar și la nivelul serviciilor de primiri urgență fie ele UPU, CPU sau camera de gardă”.





”Avem proceduri care ne permit să adaptăm modul de lucru acolo, greu, dar să ne adaptăm situației pentru primirea unui flux masiv de pacienți. Dar, în niciun caz, nu putem spune ambulanței că nu mai avem locuri și să o plimbăm între spitale, să ținem salvările pe drumuri și să nu poată ajunge la cei care au urgențe”, spune Arafat.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a dispus, printr-un ordin emis luni, ca toate unitățile și compartimentele de primiri urgențe să preia toți pacienții aduși de ambulanțe, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor de care aparțin. Secretarul de stat arată, în document, că spitalele nu au dreptul să restricționeze accesul ambulanțelor la structurile de primiri urgențe sau camera de gardă.De asemenea, secretarul de stat în Ministerul de Interne arată, în acest ordin, că personalul structurilor de urgență are obligația să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, să-i asigure asistența medicală de urgență și să elibereze echipajul de la Ambulanță în cel mult o oră de la sosirea în UPU sau CPU.Ordinul a fost emis de Arafat luni și prevede:Art 1 (1) Începând cu data prezentului ordin, toate Unitățile de Primiri a Urgențelor (UPU)/UPU-SMURD Compartimentele de Primiri a Urgențelor (CPU) au obligația de a prelua toți pacienții aduși de către ambulanțele aparținând serviciilor de ambulanță publice sau SMURD, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor de care aparțin.2. Unitățile sanitare nu au dreptul să restricționeze accesul ambulanțelor la structurile de primiri urgențe sau camera de gardă3. Personalul structurilor de urgență menționate la art 1 alin (1) are obligația să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, să-i asigure asistența medicală de urgență, inclusiv investigațiile necesare și consulturile de specialitate, eliberând echipajul respectiv în cel mult o oră de la sosirea în UPU sau CPU.Art 2. Personalul din dispeceratele integrate sau colocate aparținând serviciilor de ambulanță publice și SMURD are obligația ca, în cazul urgențelor non-COVID, să direcționeze echipajele către cel mai apropiat spital competent, indiferent de situația locurilor disponibile.Art 3. Prezentul ordin se transmite Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea diseminării către toate serviciciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București -Ilfov, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate Inspectoratele pentru Situații de Urgență.