Târgul de Crăciun din Sibiu, suspendat oficial/ Rată de infectare cu COVID de peste 6 la mie în municipiul Sibiu

Tradiționalul Târg de Crăciun din Sibiu va fi suspendat în acest an, din cauza riscului de infectare cu coronavirus, au anunțat luni organizatorii. Rata de infectare în municipiul Sibiu a ajuns la 6,03 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

"Știm că vă așteptați ca dintr-o zi într-alta să ne vedeți instalând căsuțele în centrul orașului, însă am luat decizia să suspendăm organizarea Târgului de Crăciun. Evoluția pandemiei este îngrijorătoare, și orice risc, cât de mic, trebuie eliminat. Ne-am fi dorit să organizăm evenimentul, să încercăm să salvăm ce se poate măcar din Crăciun în acest an ciudat, iar potrivit reglementărilor în vigoare puteam organiza evenimentul.

Ne-am decis, însă, să eliminăm orice fel de risc, oricât de mic ar fi, în speranța că ne putem aduce contribuția la încetinirea creșterii numărului de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, ceva ce ar trebui să facem cu toții, în această perioadă. Noi suntem pregătiți să organizăm evenimentul, în cazul în care situația se va îmbunătăți vom regândi această decizie, până atunci, aveți grijă de voi", au transmis, pe Facebook, organizatorii Târgului de Crăciun de la Sibiu.

Potrivit datelor transmise, luni, de Prefectura Sibiu, municipiul Sibiu a ajuns la o incidenţă cumulată a cazurilor de coronavirus de 6,03 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile, scrie News.ro





Târgul a avut prima ediţie în anul 2007, anul Sibiului în calitate de Capitală Culturală Europeană. De atunci, evenimentul are loc an de an, pe parcursul mai multor săptămâni, în Piaţa Mare a oraşului.