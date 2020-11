Ministrul Apărării: Corturile vor fi înlocuite cu containere la spitalele de campanie din Timișoara și Constanța

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a declarat că după înlocuirea corturilor cu containere la Spitalul Militar ROL 2 instalat în incinta Institutului "Ana Aslan", spitalele de campanie din Timişoara şi Constanţa se află în acest moment în proces de înlocuire a corturilor cu containere, transmite Agerpres.





"MApN a reuşit să operaţionalizeze încă două spitale, faţă de cel pe care îl aveam la începutul crizei (n.red.: Spitalul Militar ROL 2 instalat în incinta Institutului 'Ana Aslan'). Fiind în perioada de primăvară-vară, am putut să funcţionăm pe spitalele militare de ROL 2.

A trecut primăvara-vara, am văzut care sunt implicaţiile pentru actul medical şi ulterior am luat decizia şi am achiziţionat sisteme de containere.

În momentul de faţă, Spitalul ROL 2 'Ana Aslan' este finalizat şi funcţionează doar pe containere, iar la Timişoara şi Constanţa ne găsim în procesul de preschimbare: o parte dintre containere au ajuns acolo, continuă şi actul medical, ca atare facem eforturile astfel încât să putem face faţă la această provocare cu care nimeni nu s-a mai întâlnit până acum.

Trebuie să recunoaştem. Noi de fiecare dată ne pregătim, prin exerciţii, prin aplicaţii, prin scenarii, dar iată-ne puşi în faţa realităţii, iar realitatea, de fiecare dată, este altceva", a declarat Ciucă, duminică, în judeţul Dolj, unde a participat la acţiuni de pregătire a campaniei electorale alături de membri PNL din organizaţiile locale.





Ministrul Nicolae Ciucă a mai afirmat că Spitalul ROL 2 'Ana Aslan' este operaţional 100%, iar în acest moment se caută soluţii să se ducă oxigen în containere pentru paturile de ATI:





"Spitalul 'Ana Aslan' este operaţional 100%, avem 120 de paturi pentru cazuri de nivel uşor şi mediu şi 23 de paturi la ATI. În momentul de faţă, căutăm soluţii să ducem oxigen în containere, să identificăm furnizorul pentru acest demers şi atunci putem să ridicăm nivelul de tratament.

Cele de la Timişoara şi Constanţa, de asemenea, sunt operaţionale, noi continuăm actul medical în fiecare din cele două locaţii. (...) Rolul unui Guvern şi rolul instituţiilor statului este acela de a fi în măsură să se adapteze şi să găsească soluţii astfel încât cu ceea ce are la dispoziţie şi ceea ce achiziţionează să poată să facă faţă".