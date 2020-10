Mărturie dramatică dintr-un spital COVID din București: Pacienții sunt intubați direct în Unitatea de Primiri Urgențe, din cauză că la Terapie Intensivă nu mai este niciun loc liber

"Femeia aceea a fost intubată lângă mine, în Unitatea de Primiri Urgențe, din cauză că la Terapie Intensivă nu mai sunt locuri", este mărturia făcută pentru HotNews.ro, sub protecția anonimatului, de o pacientă infectată cu coronavirus, care a ajuns săptămâna aceasta într-un spital din București, despre o altă pacientă, și ea infectată, pe care a întâlnit-o la spital. Mărturia confirmă o informație care circulă deja de câteva săptămâni, recunoscută de unii dintre medici, dar pe care autoritățile se feresc să o rostească cu voce tare: în secțiile de Terapie Intensivă din spitalele COVID din unele orașe, inclusiv București, nu mai este niciun pat liber.





"Nu mai sunt locuri! Printre noi sunt oameni care nu înțeleg că ne omoară!"





Ioana este pacientă oncologică și, în urmă cu două zile, a ajuns la un spital din București, unde temerile ei s-au confirmat: a aflat că este infectată cu SARS-CoV2.



Nu vrea să îi fie făcut public numele și nici cel al spitalului, nici să vorbească despre propria situație, ea în sine complicată, din cauza afecțiunii oncologice de care suferă.



Ioana vrea doar să atragă atenția că în spitale nu mai sunt locuri libere tocmai pentru cei care fac o formă gravă de COVID-19 și care ar avea cea mai mare nevoie de ele, iar medicii fac tot ce le stă în putință pentru a găsi soluții la limită și a nu fi nevoiți să aleagă cine trăiește și cine moare.















Pe parcursul discuției telefonice cu reporterul HotNews.ro, Ioana a repetat de mai multe ori, cu vocea sugrumată de lacrimi: "Nu mai sunt locuri!"



"Aici e drama și oamenii nu înțeleg. Nu mai sunt locuri! Femeia aceea a fost intubată acolo, legal, nu a mai putut fi urcată pe secția de Terapie Intensivă, nu mai aveau unde."





Conform spuselor Ioanei, femeia a fost intubată conform protocolului medical, de către o echipă ATI, însă în afara secției, din cauză că la Terapie Intensivă nu mai sunt paturi libere. În mod normal, pacienții ar trebui intubați doar în secția ATI.





Ioana îi arată cu degetul, îngrozită, pe cei care aleg să fenteze regulile de protecție: "Printre noi sunt oameni care nu înțeleg că ne omoară! Ca să ce? Ca să iasă în club? Ca să nu poarte mască?"



"Dacă tu porți mască, mă salvezi pe mine! Asta e ideea. Nu poți să stai în casă? Păi îți spun eu ce înseamnă COVID: ți se smulg oasele de durere. O extracție de măsea, pe viu, este parfum în comparație cu COVID. O tăietură din aceea, când îți coase degetul la loc, e parfum", mărturisește ea.





"Era în pat față în față cu mine, pe partea cealaltă. Au venit cei de la ATI, dar nu au putut să o preia pe secție"



Ioana a ajuns acum două zile la spital, unde medicii i-au confirmat că este infectată cu coronavirus.



În Unitatea de Primiri Urgențe a întâlnit o femeie care "era în pat față în față cu mine, pe partea cealaltă". Mai puțin norocoasă decât Ioana, pentru că starea ei era și mai gravă.











"Punctul de vedere al celor de la radiologie, deși testul PCR a fost negativ, prima dată, radiologia a spus că este SARS-CoV2. A venit cu saturație 65, i s-a pus oxigen, a urcat la 82, dar a intrat în acidoză, a făcut tot felul de reacții specifice COVID, a scăzut din nou la 60 și a trebuit să fie intubată. Era inconștientă, sedată."



"Au venit cei din secția de Terapie Intensivă, i-au făcut formele de internare, dar nu au putut să o preia pe secție. Femeia aceea a venit adusă de ambulanță, a fost respectat tot protocolul. În momentul în care a fost intubată s-a chemat ATI-ul. S-a respectat protocolul. ATI-ul a cerut a doua părere radiologiei, care a confirmat că este SARS-CoV2", povestește Ioana.





"Am văzut cu ochii mei"



"Asta am văzut cu ochii mei", mărturisește ea.



Ioana subliniază și faptul că în spital nu s-a pus niciun moment problema să se aleagă cine trăiește și cine moare, iar echipa medicală face tot ce îi stă în putință că trateze toți pacienții și să caute soluții, chiar și la limită: "În spital nu s-a pus nicio secundă problema să se aleagă dacă trăiește sau nu, a venit echipă multidisciplinară."



"Este inuman! Mi-a venit să plâng când i-am văzut pe acei oameni din spital. Nu mai sunt locuri! Nu este adevărat că mai sunt locuri la ATI!", mai spune ea, deznădăjduită.











Cum arată traseul unui pacient care ajunge în Unitatea de Primiri Urgențe a unui spital: la UPU, pacienții sunt triați în Urgențe minore, Urgențe majore 2 - pentru pacienți care nu sunt de intubat, ci de perfuzii, analize sau oxigen, fibrilații etc., precum și Urgențe majore 1, unde se resuscitează. Cei care petrec o oră-două la Urgențe majore sunt apoi transferați la critici, iar de aici urmează să fie transferați în mod normal în ATI, însă unii dintre ei nu mai apucă să fie transferați, riscul de deces fiind foarte mare.



În perioada epidemiei, la Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor mai există și o categorie de pacienți suspecți, care așteaptă rezultatul testului PCR.



"O extracție de măsea, pe viu, e parfum în comparație cu COVID. O tăietură din aceea, când îți coase degetul la loc, e parfum"



"Asta încerc să spun!", repetă Ioana, cu vocea sugrumată de lacrimi. "Nu mai sunt locuri! Nu mai ai resurse. Eu, ca pacient oncologic, am ajuns la spital pentru că simțeam că mi se smulg brațele de durere. Nu am mai putut. Mâna mea este carne vie din care curge sânge, pentru că nu mai am sistem imunitar. Și am găsit un loc să îmi facă o amărâtă de perfuzie. E criminal! Nu mai poți."











Pe Ioana o îngrozește gândul că "Printre noi sunt oameni care nu înțeleg că ne omoară! Ca să ce? Ca să iasă în club? Ca să nu poarte mască?"



"Dacă tu porți mască, mă salvezi pe mine! Asta e ideea. Nu poți să stai în casă? Păi îți spun eu ce înseamnă COVID: ți se smulg oasele de durere. O extracție de măsea, pe viu, este parfum în comparație cu COVID. O tăietură din aceea, când îți coase degetul la loc, e parfum", este avertismentul Ioanei, pacientă oncologică infectată acum cu SARS-CoV2.





Câte locuri ATI mai sun în spitalele COVID din toată țara? Oficial, aproape 200



În București se vorbește tot mai insistent, în ultimele săptămâni, despre faptul că în spitalele COVID nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensivă. Despre acest lucru au vorbit deschis câțiva medici, nu și autoritățile.



Acum două zile, președintele Klaus Iohannis a anunțat că Bucureștiul va mai avea încă 123 ATI de paturi pentru pacienții cu COVID-19. Nu imediat, ci "în maximum 10 zile".









Situația nu stă mai bine nici în multe orașe din țară. Oficial, în secțiile ATI din spitalele COVID sunt internați în acest moment 861 de pacienți infectați. Practic, sunt 861 de paturi ocupate, din totalul de 1.048 de paturi ATI pentru pacienți COVID. Teoretic, 187 de paturi ATI libere, în total, la nivelul întregii țări.



La o medie de 5.000 de cazuri pe zi, statistic, 5% dintre ele pot fi cazuri grave, pentru care singura șansă este tratarea într-o secție de Terapie Intensivă.



În unele orașe ale țării, toate paturile ATI din spitale COVID sunt deja ocupate. În altele, este o chestiune de câteva ore sau de câteva zile.



România are în prezent 3.065 paturi de terapie intensivă, pentru pacienți COVID și non-COVID, 2.252 de ventilatoare mecanice și 2.756 monitoare, la care se adaugă 5 unități ATI mobile, două spitale modulare și un modul ATI cu un total de 169 de paturi, a afirmat marți seara președintele Klaus Iohannis, care a avertizat însă că pentru a stopa răspândirea nu sunt suficiente măsurile luate de autorități, ci este nevoie și de implicarea oamenilor.