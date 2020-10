Numărul deceselor de Covid-19 nu crește la fel de repede cum crește numărul noilor infecții. Asta nu înseamnă că virusul este mai puțin letal, dar care sunt răspunsurile?

Europa se îneacă în al doilea val al pandemiei de coronavirus. Rata de infectare crește vertiginos pe continent. Guvernele impun noi carantine. Economiile se închid din nou. Dar există o licărire de speranță: Virusul, chiar dacă rămâne mortal, pare să ucidă mai puține persoane în medie, relatează CNN.

Cifrele actuale ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor arată că în timp ce numărul noilor infectări crește în Regatul Unit, Franța, Spania, Germania și alte state europene, numărul deceselor nu crește cu aceeași rată.

”Rata fatalității a scăzut, în Regatul Unit, putem vedea cum scade din iunie la un punct scăzut în august”, a spus Jason Oke, statistician la Nuffield Department of Primary Care Health Sciences.

”Estimarea noastră curentă este că rata fatalității crește puțin, dar nu se apropie de locul în care am fost și este puțin probabil să se schimbe dramatic doar dacă vedem o creștere cu adevărat suprinzătoare a numărului de decese”.

O cercetare a acestuia împreună cu Carl Heneghan de la Centre for Evidence-Based Medicine și economistul sanitar Daniel Howdon arată că la sfârșitul lunii iunie rata fatalității era sub 3% în Regatul Unit. În august, a scăzut sub 0,5%, iar acum se află undeva la 0,75%.

”Credem că asta ține mult de vârstă, dar și de alți factori, precum tratamentul”, a spus Oke.

Rata scăzută a deceselor nu este specifică doar în Europa.

Și în New York, rata deceselor celor spitalizați cu coronavirus a scăzut față de prima parte a anului.

O analizaă mai largă a Centrului american pentru Controlul Bolilor arată că în SUA, în luna aprilie, rata era de 6,7%, iar în septembrie aceasta era de 1,9%.

Oameni mai tineri, mai sănătoși se infectează

Motivul evident pentru rata mai scăzută a deceselor este vârsta.

Primul val al pandemiei care a lovit persoanele în vârstă din Europa, coronavirusul răspândindu-se în spitale și aziluri, dar acest lucru s-a schimbat în primăvară, iar virusul a început să circule mai mult printre oamenii tineri care merg la restaurante, baruri și locurile publice.

Media de vârstă a celor care se infectează în Europa a scăzut de la 54 de ani, în perioada ianuarie-mai, la 39 de ani în iunie-iulie, potrivit ECDC.

46% din toate decesele care au avut loc în 21 de state au avut loc doar în aziluri.

Tratamentele sunt mai bune

”În timp ce Covid-19 rămâne o boală teribilă, eforturile noastre de a îmbunătăți tratamentul probabil funcționează”, a spus liderul unui studiu al New York University, Leora Horwitz.

Modul în care sunt tratați pacienții de asemenea s-a schimbat. Ventilatoarele, care erau folosite la scară largă la începutul pandemiei, acum sunt folosite mai puțin pentru că doctorii au determinat că ar putea face rău pacienților cu Covid-19.

În schimb, pacienții stau mai mult cu fața în jos, pe burtă, pentru a ajuta creșterea nivelului de oxigen care ajunge în plămâni.

De asemenea, există medicamente care par să ajute unii pacienți, precum remdesivirul și dexametazona. Cercetătorii acum își orientează atenția și spre terapiile cu anticorpi monoclonali, un tip de tratament primit de Trump, alături de remdesivir și dexametazonă.