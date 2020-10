Suspecții de coronavirus care fac teste PCR vor primi rezultatele în 24 de ore, prin SMS și e-mail

Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor introduce în platforma informatică toate datele din formularele, precum și rezultatele testelor dupa fiecare transa de lucru, în maxim 24 ore de la primirea probei la laborator.Responsabilitatea pentru alocarea probelor prelevate conform metodologiei catre laboratoare revine fiecarui DSP aferent. Directorul executiv al fiecarui DSP se asigură de alocarea probelor, astfel încât toate probele să fie procesate în maxim 24 ore. Pentru situatia in care capacitatea de testare dintr-un judet este depasită, se va realiza relocarea probelor in alte judete de către coordonatorul regional stabilit.Rezultatele probelor vor fi transmise automat din aplicația informatică prin SMS și email persoanelor testate. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entității care a dispus recoltarea, respectiv entitățile la care s-a efectuat testarea.Începând de săptămâna viitoare se modifică fluxul informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS CoV- 2, prin actualizarea platformei informatice de colectare a datelor, anunță Ministerul Sănătății.Având în vedere noile prevederi legale conform cărora medicii de familie vor prelua monitorizarea persoanele asimptomatice infectate cu noul coronavirus, dar și pentru reducerea timpilor în colectarea și corelarea datelor furnizate de autoritățile și instituțiile implicate, precum și reducerea timpului de informare a persoanelor testate, a fost aprobat Ordinul ministrului Sănătății pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS CoV- 2."Actualizarea fluxului informational va reduce timpii de răspuns a direcțiilor de sănătate publică și va îmbunătăți colaborarea dintre acestea și persoanele infectate sau care fac parte din anchetele epidemiologice.Persoanele care au fost testate vor afla în timp real rezultatul testelor, de asemenea deciziile emise de dsp vor fi transmise automat din sistemul informatic, nemaifiind necesară contactarea dsp-ului. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entității care a dispus recoltarea, respectiv entitățile la care s-a efectuat testarea.Buletinele de analiză pozitive vor fi transmise în mod automat prin email si mesaj text, medicului de familie al persoanelor testate, pentru a fi luate în evidență.În cazul în care o persoana testată nu are medic de familie, aceste informatii sunt transmise către DSP, aceasta având responsabilitatea de a monitoriza cazul.Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) au obligatia de a identifica și de a confirma în urma anchetei epidemiologice contacții direcți ai fiecarei persoane testate pozitiv.Toate persoanele identificate a fi contacți direcți ai fiecărei persoane cu rezultat pozitiv vor fi introduse în aplicația informatică de catre DSPDecizia de carantinare va fi generată automat, imediat dupa completare, din aplicația informatică și va fi transmisă fiecarei persoane, cât și a medicului de familie al acesteia.În cazul pacienților pozitivi, decizia de izolare va fi completată în aplicația informatică de către DSP în maxim 24 ore. După completare, aceasta va fi transmisa în format electronic, prin email din aplicația informatică, atât medicului de familie / medicului desemnat de catre DSP, cât și pacientului.După 14 zile de la luarea în evidență ca persoana confirmată, pentru persoanele izolate la domiciliu sau în locații dedicate și monitorizate de medicii de familie, respectiv medicii alocați de DSP, în absenta schimbării statusului acestora, fișa pacientului se va închide în mod automat în aplicația informatică sub statusul de “ vindecat”.Pentru toti pacienții pozitivi internați, unitățile spitalicesti au obligatia de a completa formularul corespunzator (fisa de spital) din aplicația informatică, în primele 12 ore de la internare.La externare, unitatea spitaliceasca are obligația ca în maxim 24 ore sa completeze în fisa de spital din aplicația informatică, statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu.Unitățile spitalicești au obligatia raportării imediate a deceselor COVID în baza definitiei de caz catre DSPOrice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Național de Sănătate , care efectuează teste RT-PCR pentru SARS-CoV-2, are obligația de a transmite în aceleași termene, buletinele de analiza, electronic, catre DSP și INSP, precum și datele statistice solicitate catre INSPPrelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și a altor prevederi legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.Până săptămâna viitoare, Ministerul Sănătății și STS vor organiza sesiuni de pregătire regionale cu toate instituțiile implicate.