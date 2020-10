Șeful Spitalului Victor Babeș din Timișoara: ”Noi am refuzat un copil de 10 ani și ni s-a rupt sufletul pentru că nu mai avem locuri”

Medicul Cristian Oancea, managerul spitalului "Victor Babeș” din Timișoara, a tras un nou semnal de alarmă cu privire la situația din spitale, precizând că nu mai are locuri pentru a trata toți oamenii.”Noi am refuzat un copil de 10 ani și ni s-a rupt sufletul pentru că nu mai avem locuri”, a spus managerul spitalului „Victor Babeș”, la Realitatea Plus, potrivit B1 TV. "Prin mediatizarea acestor cazuri, încerc să atrag atenția prin ce trecem. O să ajungem să fim niște actori la ce se întâmplă. Nu mai avem forța resursei umane, că paturile se pot suplimenta, dar un medic nu se formează peste noapte, necesită ani de zile", mai spune acesta.În prezent, aici sunt internate 211 persoane confirmate cu Covid-19, iar 33 la ATI."Colegii mei efectiv au ajuns la capătul puterilor, iar cei care îndeamnă lumea să nu poarte mască și să ”gândească”. Îndemn și eu: haideți să gândim ce se întâmplă dacă ni se infectează părinții.", a mai spus medicul Cristian Oancea la RealitateaPlus."La noi comorbidități nu sunt stabilite. Fiecare pacient are un grad de comorbiditate și toate acestea complică actul terapeutic. Problema este că pacienții ajung în forme severe de boală. Stau acasă până când nu mai pot. Le este frică de stigmatul care se abate asupra spitalelor. Ajung la noi în forme avansate aproape de terapie intensivă. În ritmul acesta, acum suntem la 80% din capacitatea la nivel național de la Terapie Intensivă, în maxim două săptămâni, două săptămâni și jumătate, vom atinge maximul la Terapie Intensivă. Ce vom face atunci”, mai adaugă acesta.