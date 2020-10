​Ministrul Ionuţ Stroe: Pentru moment nu ne putem gândi la o sistare a activităţii sportive

„În momentul de faţă, cadrul legal pentru pregătirea sportivilor şi desfăşurarea competiţiilor - îl consider suficient pentru a traversa această perioadă dificilă. Caracterul public al unor competiţii a impus anularea acestora. Nu se va întâmpla cu tot sportul românesc, pentru că avem reguli care descriu cum se practică sportul respectiv, cum se desfăşoară competiţia, modul în care sunt securizate, modul de desfăşurare şi accesul în stadioane. Pentru moment nu ne putem gândi la o sistare a activităţii. Şi chiar dacă ar fi să trecem prin momente dificile, similare celor din momentele stării de urgenţă, acum ştim ce avem de făcut, ştim cum să pregătim în regim de cantonament. Până la urmă am învăţat din experienţele inedite cu care ne-am confruntat în această primăvară. Cel puţin, pentru loturile olimpice, naţionale, nu vor mai exista dificultăţi în asigurarea condiţiilor de continuare a pregătirii”, a spus Stroe, prezent la ceremonia de întâmpinare a loturilor naţionale de canotaj, care au revenit luni de la Campionatele Europene din Polonia.El a exclus pentru moment, în contextul creşterii numărului de infectări, posibilitatea ca spectatorilor să le fie permis accesul pe arenele sportive: „În ceea ce priveşte sporturile pe stadioane şi în săli, accesul spectatorilor nu este permis tocmai pentru a preveni infectările. Perspectiva optimistă, referitor la ceea ce declaram acum două săptămâni, din păcate devine una imposibil de pus în practică în condiţiile actuale ale pandemiei. Zi de zi înregistrăm noi recorduri la numărul de infectări, or acesta este principalul factor de care depinde prezenţa spectatorilor pe stadioane. De asta ar fi hazardat pentru mine să estimez că în luna noiembrie am putea avea această posibilitate. Nu pot să fiu decât optimist şi să sper ca această cifră să scadă şi să ne putem gândi la această posibilitate. Cu toţii ne dorim să revenim la normalitatea socială, dar trebuie să ne gândim la măsuri care să securizeze sănătatea celor activează în sport”.Stroe a explicat motivele care au condus la suspendarea Maratonului Internaţional Bucureşti, care ar fi trebuit să aibă loc duminică cu participarea a 250 de atleţi.„La maraton a fost vorba de amploarea şi caracterul public al acestui eveniment. Practic totul se desfăşura în stradă, posibilitatea unei asistenţe mari din partea spectatorilor era destul de mare. Ba mai mult, gradul de răspândire comunitară, cu care te poţi infecta în Bucureşti, este unul record în ţară - 2,28, a făcut ca această competiţie să fie anulată. Specialiştii epidemiologi ne-au explicat în amănunt riscurile la care se expun atât sportivii, cât şi cei care asistau la această competiţie care se desfăşura pe străzile Bucureştiului”, a mai spus Ionuţ Stroe.Referitor la posibilitatea ca anumite competiţii să fie afectate de intrarea în carantină a anumitor zone din ţară, Stroe a spus că, în cazul în care vor apărea astfel de solicitări, vor fi modificate locurile de disputare a competiţiilor respective.„Este o abordare sectorială a Guvernului vizavi de măsurile restrictive. Este responsabilitatea şi competenţa autorităţilor locale, acele comisii judeţene pentru situaţii de urgenţă, dacă e depăşit acel prag de 1,5%. Dar acolo unde există competiţii sportive avem o legătură permanentă cu aceste comisii judeţene şi dacă va fi cazul, dacă vom avea cifre alarmante, vom încerca să relocăm anumite meciuri sau competiţii care au loc în Bucureşti, spre exemplu, în altă parte. Deocamdată nu avem astfel de solicitări. Singura solicitare ne-a venit pentru Maratonul Bucureşti, pentru că era un eveniment public cu amploare deosebită Dar trebuie să ne gândim şi la aceste scenarii. Deoamdată nu putem vorbi despre scenariul opririi competiţiilor”, a mai spus Ionuţ Stroe.